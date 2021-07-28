 Токіо-2020: Світоліна не змогла пробитися до фіналу турніру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

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Токіо-2020: Світоліна не змогла пробитися до фіналу турніру

Українська тенісистка після поразки у півфіналі у матчі за бронзову медаль зіграє із представницею Казахстану Оленою Рибакіною.

Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу на Олімпіаді в Токіо

Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу на Олімпіаді в Токіо

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу тенісного турніру на Олімпійських іграх у Токіо в жіночному одиничному розряді. У півфінальному поєдинку в четвер, 29 липня, українка програла чеській тенісистці Маркеті Вондроушовій 3:6, 1:6.

Світоліна під час матчу не змогла знайти відповідь на зміну ритму з боку Вондроушової, яка часто використовувала укорочені удари. Матч тривав лише трохи більше однієї години. 

Українська тенісистка у матчі за бронзову медаль зіграє із представницею Казахстану Оленою Рибакіною, яка в іншому півфіналі у трьох сетах програла швейцарці Белінді Бенчич.

Нагадаємо, в матчі за вихід у півфінал напередодні Світоліна   перемогла італійку Камілу Джорджі.

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