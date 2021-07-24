 Німецький тенісист Зверєв здобуває блискучу перемогу на Олімпіаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2021

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Новини

Німецький тенісист Зверєв здобуває блискучу перемогу на Олімпіаді

Німецький тенісист Александер Зверєв у фіналі упевнено переміг росіянина Карена Хачанова.

Александер Зверєв

Александер Зверєв

Німецький тенісист Александер (Саша) Зверєв (Alexander Zverev) переміг у чоловічому одиночному розряді на Олімпійських іграх в Токіо. У фінальному матчі в неділю, 1 серпня, він у двох сетах упевнено переміг представника Олімпійського комітету Росії Карена Хачанова - 6:3, 6:1.

Зверєв домінував упродовж усього матчу, двічі в кожному сеті брав подачу суперника та упевнено довів поєдинок до перемоги за одну годину і 19 хвилин. Упродовж Олімпіади Зверєв, який має російське коріння, неодноразово підкреслював, наскільки важливим є для нього здобути олімпійську нагороду для Німеччини.

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У півфіналі Зверєв у драматичному матчі, програючи 1:6 та 2:3, зміг здолати першу ракетку світу Новака Джоковича. Сербський тенісист, який цього року вже виграв три турніри серії Grand Slam, напередодні програв і матч за третє місце іспанцю Пабло Каренньо Бусті. Після програшу Джокович знявся з матчу за бронзу у міксті, в якому він грав з Ніною Стоянович, та залишив Олімпіаду без медалей.

Інші результати тенісисного турніру Олімпіади

У жіночому одиночному розряді напередодні олімпійською чемпіонкою стала швейцарка Белінда Бенчич, яка у трьох сетах перемогла Маркету Вондроушову. Бронзу у жінок виборола українка Еліна Світоліна.

Бенчич не змогла зробити золотий дубль на Олімпіаді: у парному розряді у фіналі 1 серпня разом з Вікторією Голубич вона поступилася чеській парі Барбора Крейчикова/Катержина Сінякова.

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У чоловіків у парному розряді олімпійськими чемпіонами стали хорвати Матей Павич і Нікола Мектич.

Золото у міксті пізніше цього дня розіграють представники Олімпійського комітету Росії: пара Анастасія Павлюченкова та Андрій Рубльов зіграє проти Олени Весніної та Аслана Карацева.

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