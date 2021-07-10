Серб Новак Джокович вшосте переміг на Вімблдонському турнірі

Сербський тенісист Новак Джокович зумів після чотирьох сетів напруженого двобою здолати італійця Маттео Берреттіні в фіналі Вімблдонського турніру. Проведена в неділю, 11 липня, гра тривала чотири сети. У першому сеті сербський тенісист сенсаційно програв італійцеві - 6:7 (4:7). Другий і третій сети завершилися перемогою серба - 6:4, 6:4, а в четвертому Джокович зумів дотиснути італійця - 6:3. Італієць вперше грав у фіналі турнірів Grand Slam.

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Нинішня перемога в фіналі Вімблдонського турніру - вже шоста для Джоковича в одиночному чоловічому розряді, а також 20-й тріумф на турнірах Grand Slam. Дотепер такого числа перемог у рамках турнірів Grand Slam досягали тільки швейцарець Роджер Федерер та іспанець Рафаель Надаль, нагадує інформагенція dpa.

Нині Джокович - перша ракетка світу в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), Берреттіні - на дев'ятому місці.

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Утім, Джокович дав зрозуміти, що не збирається зупинятися на досягнутому. "Останні десять років були неймовірним подорожжю, що на цьому не завершується, - сказав спортсмен, цитує dpa.

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Нагадаємо, напередодні перша ракетка світу серед жінок австралійська тенісистка Ешлі Барті перемогла в жіночому одиночному розряді чеську тенісистку Кароліну Плішкову в фіналі Вімблдонського турніру.

У 2020 році турнір у Вімблдоні не проводився через пандемію COVID-19.