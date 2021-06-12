Дев'ятнадцятий Grand Slam для Новака: Джокович виграв Roland Garros

Сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович переміг на Відкритій першості Франції (Roland Garros ) у чоловічому одиночному розряді. У драматичному фінальному поєдинку, який відбувся у неділю, 13 червня, серб у п'яти сетах здолав 22-річного грека Стефаноса Циципаса. Перемога на Roland Garros стала для 34-річного Джоковича другою у кар'єрі (перемога і в 2016 році) та загалом 19-ою на турнірах серії Grand Slam - відкритих першостях Франції, США, Австралії та Вімблдоні.

У першому сеті глядачі стали свідками дуже якісного, захопливого тенісу. Долю першої партії вирішив тай-брейк, у якому сильнішим виявився Циципас - 7:6 (8:6) після 70 хвилин боротьби.

Стефанос Циципас зміг взяти перші два сети у фіналі

Другий сет пройшов за домінування грека - він кілька разів взяв подачу суперника та впевнено довів партію до перемоги - 6:2. Здавалося, що такий бажаний титул буде у Циципаса. Утім, Джокович, який є одним із найвитриваліших тенісистів, зміг повернутися у матч, заграв активніше, змушуючи грека помилятися. Було помітно, що Циципас дещо здав фізично. Наступні два сети за сербом - 6:3, 6:2.

У вирішальній партії Циципас спробував ще раз повернутися у матч, однак Джокович встояв та успішно завершив історичний камбек - 6:4.

На шляху до титулу у півфіналі Джокович в епічному матчі у чотирьох сетах переграв "ґрунтового короля", 13-разового переможця турніру іспанця Рафаеля Надаля, а грек у п'ятисетовій боротьбі здолав німця Александра Звєрєва (Alexander Zverev).

Цього року Джокович також переміг на Australian Open. За кількістю титулів на турнірах Grand Slam серб тепер поступається лише одним трофеєм згаданому Надалю та швейцарцю Роджеру Федереру, які по 20 разів перемагали на головних тенісних чемпіонатах.

Нагадаємо, в жіночому одиночному розряді напередодні титул здобула чешка Барбора Крейчикова, яка у трьох сетах перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову.