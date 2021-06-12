 Дев′ятнадцятий Grand Slam для Новака: Джокович виграв Roland Garros | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дев'ятнадцятий Grand Slam для Новака: Джокович виграв Roland Garros

Сербський тенісист Новак Джокович у драматичному фіналі Відкритої першості Франції у п'яти сетах здолав грека Стефаноса Циципаса. Це вже 19-ий титул серба на турнірах серії Grand Slam.

Новак Джокович святкує перемогу на Roland Garros

Новак Джокович святкує перемогу на Roland Garros

Сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович переміг на Відкритій першості Франції (Roland Garros ) у чоловічому одиночному розряді. У драматичному фінальному поєдинку, який відбувся у неділю, 13 червня, серб у п'яти сетах здолав 22-річного грека Стефаноса Циципаса. Перемога на Roland Garros стала для 34-річного Джоковича другою у кар'єрі (перемога і в 2016 році) та загалом 19-ою на турнірах серії Grand Slam - відкритих першостях Франції, США, Австралії та Вімблдоні.

У першому сеті глядачі стали свідками дуже якісного, захопливого тенісу. Долю першої партії вирішив тай-брейк, у якому сильнішим виявився Циципас - 7:6 (8:6) після 70 хвилин боротьби.

Стефанос Циципас зміг взяти перші два сети у фіналі

Стефанос Циципас зміг взяти перші два сети у фіналі

Другий сет пройшов за домінування грека - він кілька разів взяв подачу суперника та впевнено довів партію до перемоги - 6:2. Здавалося, що такий бажаний титул буде у Циципаса. Утім, Джокович, який є одним із найвитриваліших тенісистів, зміг повернутися у матч, заграв активніше, змушуючи грека помилятися. Було помітно, що Циципас дещо здав фізично. Наступні два сети за сербом - 6:3, 6:2.

У вирішальній партії Циципас спробував ще раз повернутися у матч, однак Джокович  встояв та успішно завершив історичний камбек - 6:4.

На шляху до титулу у півфіналі Джокович в епічному матчі у чотирьох сетах переграв "ґрунтового короля", 13-разового переможця турніру іспанця Рафаеля Надаля, а грек у п'ятисетовій боротьбі здолав німця Александра Звєрєва (Alexander Zverev).

Цього року Джокович також переміг на Australian Open. За кількістю титулів на турнірах Grand Slam серб тепер поступається лише одним трофеєм згаданому Надалю та швейцарцю Роджеру Федереру, які по 20 разів перемагали на головних тенісних чемпіонатах.

Нагадаємо, в жіночому одиночному розряді напередодні титул здобула чешка Барбора Крейчикова, яка у трьох сетах перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову.

Дивитись відео 00:59

Українка Світоліна сенсаційно переграла першу ракетку світу Вільямс (10.08.2016)

Також за темою

Frankreich French Open 2021 Damen Finale| Barbora Krejcikova gegen Anastasia Pavlyuchenkova

Кривдниця Світоліної Барбора Крейчикова виграла Rolland Garros 12.06.2021

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова у фіналі Rolland Garros у трьох сетах перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову. У третьому колі вона вибила з турніру Еліну Світоліну.

Tennis | Australian Open | Daniil Medvedev - Novak Djokovic

Серб Новак Джокович вдев'яте виграв Australian Open 21.02.2021

У фіналі Australian Open у Мельбурні Новак Джокович здолав росіянина Данила Медведєва у трьох сетах. Це - 18-та перемога серба на турнірах серії Grand Slam.

Tennis Roland Garros - Finale | Rafael Nadal gewinnt

Іспанець Рафаель Надаль 13-й раз переміг на Roland Garros 11.10.2020

Рафаель Надаль впевнено обіграв Новака Джоковича у фінальній грі Відкритої першості Франції. Це - його 20-та перемога на турнірах серії Grand Slam та 13-та на Roland Garros.

Реклама

Докладно

Форма національної збірної України на Євро-2020

Заборона УЄФА гасла "Героям слава!" лише згуртує українців

І для Києва, і для Москви будь-який елемент у формі української збірної має принципове значення, пише Сергій Руденко.  

В Україні теж потрібні сезонні працівники

Заробітки вдома замість Польщі (відео)

Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.  