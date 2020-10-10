 Іспанець Рафаель Надаль 13-й раз переміг на Roland Garros | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2020

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Іспанець Рафаель Надаль 13-й раз переміг на Roland Garros

Рафаель Надаль впевнено обіграв Новака Джоковича у фінальній грі Відкритої першості Франції. Це - його 20-та перемога на турнірах серії Grand Slam та 13-та на Roland Garros.

Рафаель Надаль - 13-разовий переможець Roland Garros

Рафаель Надаль - 13-разовий переможець Roland Garros

Іспанський тенісист Рафаель Надаль у фінальній грі Відкритої першості Франції в Парижі у неділю, 11 жовтня, переміг серба Новака Джоковича. Як і в попередніх раундах турніру, він не програв своєму супернику жодного сету - гра завершилася з рахунком 6:0, 6:2, 7:5. Таким чином іспанець поліпшив власний рекорд за кількістю виграних турнірів Roland Garros - ця перемога стала 13-ю у Парижі для Надаля у його кар'єрі.

У першому сеті Надаль не дав своєму супернику практично жодного шансу нав'язати йому серйозну боротьбу і виграв його "всуху" - 6:0. У Джоковича за рахунку 3:0 у першому сеті був шанс зробити брейк і спробувати врятувати сет, але він не зміг дотиснути опонента.

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У другому сеті Надаль також швидко вийшов уперед - за рахунку 1:1 за геймами він взяв подачу Джоковича і повів у рахунку. Потім він закріпив свій успіх і зробив ще один брейк, повівши у рахунку в другому сеті 4:1. Як і в першому сеті, Джокович виглядав розгубленим і часто помилявся, натомість Надаль грав дуже впевнено. Другий сет завершився з рахунком 6:2 на користь іспанця.

Новак Джокович поступився у фіналі Roland Garros Рафаелю Надалю

Новак Джокович поступився у фіналі Roland Garros Рафаелю Надалю

Джоковичу вдалося нав'язати боротьбу супернику у третьому сеті. За рахунку 2:2 Надаль вийшов вперед, вигравши гейм на подачі Джоковича. Утім, у наступному геймі Джокович також зробив брейк і зрівняв рахунок - 3:3. Далі фіналісти демонстрували приблизно рівну гру. Але наприкінці третього сету за рахунку 5:5 Джокович на своїй подачі знову почав помилятися і дозволив супернику знову вийти вперед і зрештою виграти матч і турнір - 6:0, 6:2, 7:5.

Надаль зрівнявся з Федерером за кількістю "шоломів"

Ця гра стала 56-ю між Надалем і Джоковичем, що є рекордним показником для професійного тенісу. В очному протистоянні, враховуючи сьогоднішній матч, на рахунку Джоковича - 29 перемог, а на рахунку Надаля - 27. На турнірах Roland Garros Надаль перемагав Джоковича сім разів, включаючи цей фінал, а Джокович ставав сильнішим лише одного разу - у чвертьфіналі у 2015 році.

Нинішня перемога на Roland Garros стала для Надаля ювілейною, 20-ю перемогою на турнірі серії Grand Slam. За цим показником він наздогнав рекордсмена за кількість "шоломів", швейцарця Роджера Федерера. Третім у списку найтитулованіших тенісистів є Новак Джокович - в його активі 17 виграних турнірів Grand Slam.

Таким чином Рафаель Надаль починаючи з 2005 року 13 разів перемагав на Roland Garros, за винятком 2009, 2015 та 2016 років. До того ж, він перемагав у Парижі щоразу, коли виходив у фінал. На рахунку Джоковича - лише один титул переможця Roland Garros - у 2016 році він переміг у фінальній грі британця Енді Маррея.

Напередодні, 10 жовтня, у жіночому одиночному розряді переможницею Roland Garros стала 19-річна польська тенісистка Іга Швьонтек. Вона впевнено здолала американку Софію Кенін з рахунком 6:4, 6:1.

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