19-річна полячка Іга Швйонтек блискуче виграла Roland Garros 2020

Польська тенісистка Іга Швйонтек у фіналі Відкритої першості Франції в Парижі у суботу, 10 жовтня, впевнено перемогла в двох сетах американку Софію Кенін - 6:4, 6:1.

Швйонтек активніше розпочала перший сет, одразу виграла гейм на подачі суперниці, завдяки чому повела у рахунку у сеті 3:0. Утім, Кенін швидко вдалося також зробити брейк і зрівняти рахунок у першому сеті - 3:3. Але після цього полячка менше помилялася за свою суперницю, знову вийшла вперед і довела рахунок у першому сеті до 6:4 на свою користь.

У другому сеті Швйонтек також розпочала агресивніше та точніше за американку. За рахунку 2:1 у сеті на користь полячки Кенін змушена була взяти медичний таймаут. Після цього американській тенісистці не вдалося чинити суттєвий опір своїй суперниці - другий сет завершився з рахунком 6:1 на користь Швйонтек.

Софія Кенін під час фіналького матчу проти Іги Швйонтек

Іга Швйонтек стала першою польською тенісисткою в історії, яка перемогла на турнірі серії Grand Slam. До цієї перемоги її найвищим досягненням в кар'єрі було проходження до четвертого раунду Australian Open 2020 року. Під час турніру Швйонтек не програла жодного сету.

До старту турніру Roland Garros Кенін у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) займала шосту сходинку, а Швйонтек - 54-ту. 21-річна Кенін у лютому 2020 року стала переможницею іншого тенісного турніру серії Grand Slam - Відкритої першості Австралії (Australian Open). Це - поки що єдиний титул американки на турнірах у серії Grand Slam.

Іга Швйонтек (ліворуч) і Софія Кенін під час церемонії нагородження