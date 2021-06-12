Кривдниця Світоліної Барбора Крейчикова виграла Rolland Garros

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції (Rolland Garros) у жіночому одиночному розряді. У фінальному поєдинку в суботу, 12 червня, вона здолала у трьох сетах росіянку Анастасію Павлюченкову - 6:1, 2:6, 6:4.

Крейчикова невпевнено розпочала матч, одразу віддавши гейм на своїй подачі та припустившись при цьому двох подвійних помилок. Утім, згодом чешка увійшла в гру та взяла шість наступних геймів - 6:1 у першому сеті.

Для росіянки Анастасії Павлюченкової фінал у Парижі був також першим на турнірах Grand Slam

Другий сет став повною протилежністю першого: Крейчикова часто помилялася, натомість впевненіше заграла росіянка, яка виграла партію 6:2 та зрівняла рахунок у матчі.

У третьому сеті у вирішальний момент Крейчикова заграла активніше та вирвала перемогу - 6:4. Цей фінал став для неї першим на турнірах серії Grand Slam.

На шляху до фіналу в третьому колі Крейчикова впевнено перемогла одну з фавориток турніру, українку Еліну Світоліну - 6:3, 6:2.

Фінал - без фавориток турніру

Цей жіночий фінал став примітний тим, що у ньому зустрілися суперниці, які посідали лише 32-гу (Павлюченкова) та 33-тю (Крейчикова) позиції у рейтингу WTA.

На турнірі не змогла реалізувати свою мрію про рекордний 24-ий титул в одиночному розряді легендарна американка Серена Вільямс, яка програла в четвертому колі. А одна з найсильніших тенісисток світу Наомі Осака змушена була знятися з турніру після скандалу, який спричинила її відмова брати участь в післяматчевих пресконференціях. Перша ракетка світу Ешлі Барті через травму припинила боротьбу, а минулорічна переможниця турніру, полячка Іга Швьонтек зупинилася у чвертьфіналі. В одній восьмій вона у видовищній боротьбі переграла українку Марту Костюк.

У чоловічому фіналі 13 червня зустрінуться перша ракетка світу серб Новак Джокович та 22-річний грецький тенісист Стефанос Циципас. Напередодні Джокович в епічному матчі у чотирьох сетах переграв "ґрунтового короля", 13-разового переможця турніру іспанця Рафаеля Надаля, а грек у п'ятисетовій боротьбі здолав німця Александра Звєрєва (Alexander Zverev).