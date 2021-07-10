 Теніс: австралійка Ешлі Барті виборола Grand Slam | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2021

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Теніс: австралійка Ешлі Барті виборола Grand Slam

У фіналі Wimbledon-2021 австралійська тенісистка Ешлі Барті в трьох сетах впевнено перемогла чеську тенісистку Кароліну Плішкову.

Австралійка Ешлі Барті виборола Grand Slam

Ешлі Барті вже вдруге виходить переможницею Grand Slam

Перша ракетка світу австралійська тенісистка Ешлі Барті стала переможницею турніру Grand Slam у Вімблдоні в жіночому одиночному розряді. У фіналі Wimbledon-2021 вона впевнено перемогла чеську тенісистку Кароліну Плішкову. Результат зустрічі - 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. Тривалість зустрічі становила 1 годину 55 хвилин.

Барті виграла другий у своїй кар'єрі Grand Slam і вперше - Вімблдонський турнір. У 2019 австралійка тріумфально перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).

Що стосується Плішкової, вона вдруге брала участь у фіналі змагання Grand Slam. З 2016 року чеська спортсменка програла у вирішальному матчі Відкритого чемпіонату США (US Open) німкені Анжеліці Кербер (Angelique Kerber). У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Плішкова посідає 13-е місце, нагадує інформагенція "Інтерфакс".

У неділю визначиться переможець цьогорічного Вімблдонського турніру в чоловічому одиночному розряді. Чинний чемпіон турніру, лідер світового рейтингу серб Новак Джокович зіграє з італійцем Маттео Берреттіні. Представник Італії вперше грає у фіналі турнірів Grand Slam. У 2020 році турнір у Вімблдоні не проводився через пандемію COVID-19.

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