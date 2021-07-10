Теніс: австралійка Ешлі Барті виборола Grand Slam

Перша ракетка світу австралійська тенісистка Ешлі Барті стала переможницею турніру Grand Slam у Вімблдоні в жіночому одиночному розряді. У фіналі Wimbledon-2021 вона впевнено перемогла чеську тенісистку Кароліну Плішкову. Результат зустрічі - 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. Тривалість зустрічі становила 1 годину 55 хвилин.

Барті виграла другий у своїй кар'єрі Grand Slam і вперше - Вімблдонський турнір. У 2019 австралійка тріумфально перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).

Що стосується Плішкової, вона вдруге брала участь у фіналі змагання Grand Slam. З 2016 року чеська спортсменка програла у вирішальному матчі Відкритого чемпіонату США (US Open) німкені Анжеліці Кербер (Angelique Kerber). У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Плішкова посідає 13-е місце, нагадує інформагенція "Інтерфакс".

У неділю визначиться переможець цьогорічного Вімблдонського турніру в чоловічому одиночному розряді. Чинний чемпіон турніру, лідер світового рейтингу серб Новак Джокович зіграє з італійцем Маттео Берреттіні. Представник Італії вперше грає у фіналі турнірів Grand Slam. У 2020 році турнір у Вімблдоні не проводився через пандемію COVID-19.