Убивця Абе назвав своїм мотивом неприязнь до релігійної групи - ЗМІ

Чоловік, який убив колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, зізнався на допиті, що зробив це через зв'язок політика з "певною релігійною групою", яка стала причиною банкрутства його матері. Про це із посиланням на джерела повідомляють агенція Kyodo і телеканал NHK.

Нападник зізнався поліції, що його мати жертвувала гроші релігійній організації, через що в результаті збанкрутувала, і це призвело до розладу в родині. За словами чоловіка, спочатку він планував напасти на лідера цієї релігійної групи, а замах на прем'єра вчинив, вважаючи, що Абе "тісно пов'язаний з організацією" та просував її ідеї в Японії. Атака не була пов'язана з політичними поглядами прем'єра, цитує NHK джерело у поліції.

Про яку організацію йде мова, ЗМІ не вточнюють. Агенція dpa відзначає, що це може бути "Церква об'єднання", яку також називають сектою Муна - за іменем її засновника південнокорейського релігійного діяча Мун Сон Мена.

Вбивство Сіндзо Абе

Чоловік, що здійснив напад - 41-річний житель міста Нара, де сталося вбивство. Його звати Тецуя Ямагамі, на початку 2000-х він служив у Морських силах самооборони Японії, розповіло джерело NHK. З 2020 року Ямагамі працював на заводі у регіоні Кансай, але звільнився у травні цього року. Під час обшуку в нього знайшли саморобну вогнепальну зброю та вибухівку.

В експрем'єра поцілили під час промови, яку він вимовляв у місті Нара на підтримку Ліберально-демократичної партії. Нападник встиг двічі вистрілити йому в спину з саморобної зброї. Абе отримав поранення грудної клітини та шиї, дорогою в лікарю у нього зупинилось серце, лікарі кілька годин боролися за його життя, але зрештою Абе помер.

Як повідомило NHK, тіло експрем'єра доставили до його резиденції у Токіо. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідав її з візитом співчуття.