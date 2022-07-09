 Убивця Абе назвав своїм мотивом неприязнь до релігійної групи - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Убивця Абе назвав своїм мотивом неприязнь до релігійної групи - ЗМІ

Чоловік, який стріляв у експрем'єра Японії Абе, заявив на допиті, що політик був пов'язаний з певною релігійною групою, членство у якій призвело до банкрутства матері нападника.

Затримання чоловіка, який стріляв у Сіндзо Абе

Затримання чоловіка, який стріляв у Сіндзо Абе

Чоловік, який убив колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, зізнався на допиті, що зробив це через зв'язок політика з "певною релігійною групою", яка стала причиною банкрутства його матері. Про це із посиланням на джерела повідомляють агенція Kyodo і телеканал NHK.

Нападник зізнався поліції, що його мати жертвувала гроші релігійній організації, через що в результаті збанкрутувала, і це призвело до розладу в родині. За словами чоловіка, спочатку він планував напасти на лідера цієї релігійної групи, а замах на прем'єра вчинив, вважаючи, що Абе "тісно пов'язаний з організацією" та просував її ідеї в Японії. Атака не була пов'язана з політичними поглядами прем'єра, цитує NHK джерело у поліції.

Про яку організацію йде мова, ЗМІ не вточнюють. Агенція dpa відзначає, що це може бути "Церква об'єднання", яку також називають сектою Муна - за іменем її засновника південнокорейського релігійного діяча Мун Сон Мена.

Вбивство Сіндзо Абе

Чоловік, що здійснив напад - 41-річний житель міста Нара, де сталося вбивство. Його звати Тецуя Ямагамі, на початку 2000-х він служив у Морських силах самооборони Японії, розповіло джерело NHK. З 2020 року Ямагамі працював на заводі у регіоні Кансай, але звільнився у травні цього року. Під час обшуку в нього знайшли саморобну вогнепальну зброю та вибухівку.

В експрем'єра поцілили під час промови, яку він вимовляв у місті Нара на підтримку Ліберально-демократичної партії. Нападник встиг двічі вистрілити йому в спину з саморобної зброї. Абе отримав поранення грудної клітини та шиї, дорогою в лікарю у нього зупинилось серце, лікарі кілька годин боролися за його життя, але зрештою Абе помер.

Як повідомило NHK, тіло експрем'єра доставили до його резиденції у Токіо. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідав її з візитом співчуття. 

DW.COM

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки.  

Реклама

Докладно

На вулицях Мінська, травень 2022

Білоруси почали менше підтримувати Росію - соціологи

Недавні соціологічні опитування свідчать про зменшення підтримки дій Росії в Україні серед білорусів. Докладніше - у DW.  

Видобуток нафти

Росія закручує Казахстану гайки на експортній нафтовій трубі

РФ втретє блокує експорт казахстанської нафти до ЄС. Це реакція Кремля на курс президента Токаєва?  