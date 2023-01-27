Наслідки ударів РФ: в 10 регіонах аварійні вимкнення світла

Через пошкодження електростанцій і високовольтних мереж, зокрема і після чергової масованої ракетної атаки Росії, в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, що призводить до аварійних відключень електроенергії у п'ятницю, 27 січня, повідомляє національна енергетична компанія "Укренерго".

"Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях", - зауважують в компанії.

В "Укренерго" додають, атака Росії 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх російських ракетних обстрілів, через це виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - наголошують в НЕК.

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Енергосистема витримала 13 ракетних атак

Внаслідок атак росіян із застосуванням ракет і дронів-камікадзе 26 січня були пошкоджені енергетичні об'єкти в південному, центральному, південно-західному регіонах. Зокрема, у Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів знищено основне високовольтне обладнання. Також постраждала енергетична інфраструктура на Київщині і декілька об'єктів на Одещині.

В "Укренерго" зауважують, що після останніх ударів в Одесі та інших регіонах, де постраждала високовольтна інфраструктура, задіяні мережеві обмеження, споживачі заживлені за резервними схемами.

Енергосистема витримала вже 13 ракетних атак Росії та 15 хвиль ударів безпілотників. Окрім того, понад 10 гігават основних встановлених потужностей знаходяться на окупованих Росією територіях.

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