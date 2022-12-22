Шмигаль: Вихід з повного блекауту займе понад тиждень

Україна має все необхідне для виходу з можливого блекауту, запевняє прем'єр Денис Шмигаль. Однак атаки Росії на енергосистему України змушують владу готуватися "до усіх можливих сценаріїв".

В Україні достатньо диверсифікована система генерації електроенергії, щоб вийти з можливого блекауту, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", опублікованому у четвер, 22 грудня.

"При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - зазначив прем'єр.

Він додав, що в Україні є щонайменше шість видів генерації: атомна енергетика, теплові електростанції (ТЕС), малі гідроелектростанції (ГЕС), малі теплоелектроцентралі (ТЕЦ), відновлювальні джерела енергії. "При блекауті вони можуть працювати в "острівцях", і ми з окремих острівців забираємо електроенергію і починаємо "в'язати" в єдину систему", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що влада готується "до усіх можливих сценаріїв", керівникам місцевих громад вже передано плани реагування на випадок критичних ситуацій під грифом "Для службового користування". Для забезпечення виживання мешканців великих міст у критичній ситуації планується збільшення кількості пунктів незламності. Якщо минулого тижня їх по Україні було близько п'яти тисяч, то вже за два тижні їх буде вже від 15-17 тисяч, зазначив прем'єр.

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Постійний дефіцит потужностей

Шмигаль наголосив: з 10 жовтня Росія випустили більше тисячі ракет по українській енергосистемі, "Уже було 9 хвиль масованих ракетних ударів, десятки атак поменше. В результаті фактично 50 відсотків енергосистеми пошкоджено або зруйновано", - зазначив він. Через це виникли два великі блоки проблем: дефіцит мережевої потужності та дефіцит генеруючих потужностей.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що країна зможе вийти з повного блекауту за сім-десять днів Фото: picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko

Проблеми з постачанням електроенергії обумовлені тим, що пошкоджено більше 50 підстанцій різного класу напруги та більше 50 високовольтних ліній електропередач. Також знищено багато енергогенеруючого обладнання на частині ТЕС і ГЕС. "Ми постійно маємо дефіцит потужностей, як вдень, так і вночі, який може сягати кількох гігават", - зазначив прем'єр.

За його словами, цю проблему можна було б вирішити за рахунок відновлення постачання електроенергії з Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до української енергосистеми. "Там потужність 6 гігават, що дозволяло б нам покривати всі потреби і економіки, і країни. Тому ми постійно працюємо над демілітаризацією ЗАЕС", - наголосив Шмигаль.

Імпорт електроенергії надто дорогий

Він також зауважив, що Київ хотів би розпочати імпорт електроенергії з Європи, але для цього їй знадобиться фінансова підтримка партнерів, адже її вартість в європейських країнах втричі вища, ніж в Україні.

"Це гроші, які теоретично будуть необхідні для компенсації різниці між європейською і українською ціною, можуть скласти до 800 мільйонів євро. Але це залежить від обставин. Якщо ми переживемо грудень - уже 200 мільйонів нам не потрібно, прожили січень - залишається 400 мільйонів", - зазначив він.

Прем'єр додав, що за збереження поточної ситуації, для сталого проходження опалювального сезону Україні потрібно імпорту 350 мільйонів кубічних метрів газу у січні-березні, на що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Україна" вже отримала кошти. "Інша ситуація, якщо нам потрібно буде спалювати газ на газових теплоелектроцентралях. Це цілком ймовірно. Тому ми зараз говоримо про необхідність ще 2 мільярдів кубів газу", - зауважив Шмигаль, додавши, що в цьому напрямі також потрібна фінансова підтримка партнерів.

Через атаки на енергосистему ВВП може зменшитись

Прем'єр також зазначив, що після дев'яти хвиль ракетних атак РФ по енергетичні інфраструктурі уряду довелось переглянути прогноз падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) за підсумками 2022 року. Якщо раніше зниження очікувалося на рівні 32 відсотків, то тепер йдеться про падіння ВВП до 35 відсотків, "але не більше".

Після ударів по енергетиці уряд погіршив прогноз зростання ВВП і на 2023 рік з 4,6 до 3,2 відсотка, але "все буде залежати від безпекової ситуації". "Удари по енергосистемі можуть погіршити прогноз ще на 3-9 процентних пунктів Тобто наступного року можемо отримати падіння ВВП замість очікуваного зростання", - зазначив прем'єр.