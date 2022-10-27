В Україні створили безпілотник Шарк: може коригувати HIMARS

Повністю український дрон Шарк компанія "Укрспецсистемс" розробила за час повномасштабної війни. Він призначений для розвідки, спостереження, а також коригування вогню, зокрема й систем HIMARS.

Українська компанія "Укрспецсистемс" презентувала новий безпілотний авіаційний комплекс - Шарк (у перекладі з англійської - акула. - Ред.). Про це компанія повідомила у четвер, 27 жовтня.

"Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення РФ. І менш ніж за пів року Шарк уже літав. Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник - від ідеї до виробництва", - йдеться у повідомленні.

На запитання DW, чи є розробка замовленням міністерства оборони України, в "Укрспецсистемс" відповіли: "Розробка дрона є власною ініціативою компанії. Інформацію щодо будь-яких контрактів з міноборони не можемо прокоментувати". Тож, чи будуть дрони поставлені Збройним силам України, а якщо так - коли та в якій кількості, поки невідомо.

Розвідка, спостереження, коригування

Як повідомили DW у компанії, безпілотник - стійкий до роботи в умовах радіоелектронної боротьби. Він має надійний зашифрований зв'язок, а також камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. "Все це дозволяє заглибитися у тил ворога до 60 кілометрів та вести спостереження на відстані до п'яти кілометрів від безпілотника до об'єкта. Особливо це важливо під час планування та проведення наступальних операцій, а також для прогнозування дій ворога", - кажуть розробники.

Крім проведення глибинної аеророзвідки, Шарк може здійснювати коригування вогню, у тому числі, західного далекобійного озброєння, наприклад, американської реактивної артилерійської системи HIMARS, говорять в "Укрспецсистемс".

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"ШАРК максимально оптимізовано під сучасну війну та потреби військових, а це - якісна глибинна розвідка, стеження, коригування вогню та можливість у режимі реального часу бачити противника, його переміщення, моніторити поле бою і, з урахуванням ситуації, одразу керувати діями підрозділу", - зазначають розробники.

За даними компанії, дрон може здійснювати політ протягом двох годин з максимальною швидкістю 150 кілометрів на годину, а час для його розгортання складає 15 хвилин. Експлуатувати безпілотник можна при температурі від мінус 15 до плюс 50 градусів.

"Укрспецсистемс" була створена у 2014 році, і займається розробкою та виробництвом військових та цивільних комплексів безпілотних літальних апартів (БПЛА), наземних станцій управління, корисного навантаження, компонентів та програмного забезпечення. Окрім Шарк, компанія випускає БПЛА оперативно-тактичного рівня PD-2.

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Українські "гіки" адаптують дрони для бойових задач To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video