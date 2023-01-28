Посол Ізраїлю у ФРН: Ми допомагаємо Києву більше, ніж відомо

Дипломат зауважив, що його країна допомагає Києву, "але за лаштунками і набагато більше, ніж відомо". Він закликав із розумінням ставитися до стриманої позиції, яку займає його країна у цьому питанні.
"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них - іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - зазначив Просор.
Другою обставиною, з огляду на яку Ізраїль змушений діяти тихо, він назвав наявність у Росії великої єврейської громади.
13 січня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що ця країна передасть Києву технології раннього попередження про повітряні напади. А 19 січня новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен запевнив Київ у продовженні надання гуманітарної допомоги.