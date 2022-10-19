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"Залізний купол"
Для власної протиповітряної оборони Ізраїль використовує "Залізний купол"Фото: Amir Cohen/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Міністр оборони Ізраїлю виключив надання Україні зброї

Віолетта Чайковська
10 хв. тому

Після ударів РФ по Україні іранськими дронами міністр у справах діаспори Ізраїлю виступив за постачання зброї ЗСУ. Київ просить Ізраїль про системи протиповітряної оборони.

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Попри хвилю ударів Росії по Україні іранськими дронами, Ізраїль продовжує виключати постачання українським Збройним силам зброї.

Міністр оборони країни Бені Ганц сказав увечері 18 жовтня в ефірі ізраїльської радіостанції Kol Chai: "Я хочу дати зрозуміти, що ми не продаємо Україні зброю".

Він додав, що його країна надає Україні лише медичну та гуманітарну допомогу і обмежиться цим й надалі. "Я міністр оборони і я відповідаю за експорт ізраїльської зброї", - цитує його агентство dpa.

16 жовтня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що його країна повинна почати постачати зброю до України. "Сьогодні вранці з'явилося повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів щодо того, яку позицію має займати Ізраїль в цьому кривавому конфлікті. Настав час і для України отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО", - написав він у Twitter.

17 жовтня колишній президент і прем'єр-міністр Росії, нинішній заступник голови Ради безпеки Дмитро Медвєдєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини між цією країною та РФ. Тоді речник ізраїльського уряду відмовився коментувати агенції AFP заяву Медведєва.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ відправить офіційну ноту ізраїльському уряду з проханням про системи протиповітряної оборони. "Сьогодні Україна відправить офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій", - сказав він на брифінгу.

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