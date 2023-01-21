Про великий наступ РФ на Запоріжжі наразі не йдеться - ЗСУ

Водночас виключати більш активних дій російських військових на Запорізькому напрямку не можна, адже РФ накопичила там певні сили, розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 21 січня.

++22:30++

Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки та затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, повідомило з посиланням на свої джерела в Кабміні й правоохоронних органах видання "Українська правда". За даними журналістів, Лозинського підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі становила 1,8 мільярда гривень, ідеться в публікації.

На Facebook-сторінці відомства повідомляється, що міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України "надає повне сприяння слідству", а Лозинського звільнять з посади.

++21:15++

Російські окупаційні сили знесли в Маріуполі вже понад 50 будинків. Ще майже тисячу будинків планують знести, повідомляється на сторінці Маріупольської міської ради у Telegram.

"Таких знесених з мапи Маріуполя будинків вже понад 50. При цьому, людей ставлять перед фактом знесення, не даючи нормально переїхати. Люди змушені самостійно вирішувати це питання, щоб не залишитися на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Водночас в деяких будинках досі знаходяться тіла загиблих місцевих мешканців, наголошується у повідомленні.

++20:30++

Російська армія дійсно активізувалася на Запорізькому напрямку, однак говорити про те, що йдеться про великий наступ військ РФ, наразі неможливо. Про це у ефірі національного телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

За його словами, російські військові маленькими групами до 10 людей намагаються в першу чергу перевірити українську оборону. "Таким чином ворог намагається на даному етапі покращити тактичне положення і зайняти більш вигідні позиції для здійснення оборони. Разом з тим, виключати якихось більш активних дій на запорізькому напрямку не можна, тому що ворог зібрав певні сили", - сказав він.

За словами Єріна, не можна сказати, що йдеться про повноцінне ударне угруповання, але на певних ділянках і напрямках війська РФ можуть здійснювати більш активні дії.

"На нашому напрямку ворог теж намагається здійснювати вогневий вплив в першу чергу по всій лінії зіткнення. На окремих ділянках фронту невеликі групи намагаються здійснювати якісь ударно-штурмові дії. Це вже не маленькі розвідгрупи, а саме перевірка на міцність. Але поки що, за наявною інформацією, всі спроби окупантів здійснити такі наступальні дії завершилися тим, що вони були виявлені, частково знешкоджені і змушені до відступу",- розповів він.

Раніше сьогодні міністерство оборони РФ в Telegram поширило інформацію про те, що російським військам нібито вдалося під час наступальних дій захопити "вигідніші рубежі та позиції" на Запорізькому напрямку.

++19:40++

Народна депутатка України від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що керівництво міністерства оборони України викликають на засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. "Викликаємо керівництво міністерства оборони України на комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала депутатка у Facebook.

Перед цим на своїй сторінці у соціальній мережі Безугла розмістила пост, який стосувався публікаціїї українського видання ZN.UA про те, що закупівля продуктів харчування українських військовослужбовців відбувається за завищеними цінами. "Щодо закупівель в міністерстві оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню, - написала вона. - Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо на резонансні висновки".

Своєю чергою радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону зазначив, що потрібно провести аудит і розслідування щодо вказаної у публікації інформації. "Ми повинні провести аудит, і якщо це так, якщо це відповідає дійсності - знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, конкретно, чітко встановити це, і провести розслідування", - наводить його слова "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що якщо результати аудиту покажуть завищення цін, "відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання".

++19:10++

Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку РФ у агресії проти України, повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. "До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. З метою підтримання армії у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів", - заначається у повідомленні.

Окрім спільних навчань, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів, додають у генштабі.

++19:00++

За добу війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню території України. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Російські військові зосереджують основні зусилля на спробах повністю окупувати Донецьку область та ведуть наступальні дії на Авдіївському напрямку, хоча й безуспішні, повідомляють у генштабі. "Продовжує (йдеться про війська РФ – Ред.) спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - веде оборону", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області сили РФ посилюють контроль обліку мирного населення. Зокрема, окупаційні сили намагаються створити базу даних місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням від електроенергії, повідомляють у генштабі.

++18:40++

У Національному центрі "Український дім" у Києві попрощалися з загиблими в авіакатастрофі в Броварах керівниками та співробітниками міністерства внутрішніх справ України. Проведені в суботу, 21 січня, жалобні заходи відвідав президент України Володимир Зеленський разом з дружиною, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Крім того, віддати останню шану загиблим прийшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Олексій Данілов та інші державні діячі, повідомляється на сторінці МВС України у Facebook.

++18:20++

У Херсоні провели наймасовішу медичну евакуацію хворих із медичних закладів у Львівську область, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг. Дякую фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області", - написав він у Telegram.

Козицький уточнив, що для евакуації було задіяно 26 автомобілів "швидкої" і подякував організації "Лікарі без кордонів" за супровід пацієнтів.

++17:50++

У українських органів прокуратури та слідства немає жодних сумнівів щодо причетності іранських посадовців, а також юридичних і фізичних осіб до виробництва і постачання бойових дронів Росії. Таку заяву зробив в ефірі телемарафону начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"У органів прокуратури та органів слідства немає жодних сумнівів, що посадові, юридичні й фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання дронів до РФ з метою подальшого використання проти нашого народу. Це дані оперативні, це дані розвідувальних підрозділів як українських, так і наших міжнародних партнерів", - зазначив посадовець.

Бєлоусов наголосив, що Україна буде доводити провину цих іранських посадовців і фізичних осіб у національних і міжнародних судах, використовуючи доказову інформацію. "І саме зараз органи слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд в причетності цих осіб до цих злочинів", - пояснив він.

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Як і чим ППО України збиває ракети і дрони To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++17:15++

Російські війська активізували наступальні дії на Запорізькому напрямку. Згідно з поширеним у суботу, 21 січня, даними Telegram-каналу міноборони країни-агресорки, її військам нібито вдалося під час наступальних дій захопити "вигідніші рубежі та позиції" на Запорізькому напрямку.

Водночас напередодні у зведенні генштабу ЗСУ було підтвердження того, що російські агресори активізувалися в цьому регіоні. "Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації", - зазначається у зведенні.

++16:45++

Війська РФ здійснили обстріл території Есманьської громади на Сумщині. Зокрема, з мінометів вони обстріляли село Студенок, внаслідок чого поранень зазнав 17-річних хлопець. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

"10 мін розірвалися на вулицях села, біля помешкань місцевих жителів. Ворожа вибухівка поцілила і в один із будинків, він повністю знищений. У ньому якраз і був в момент обстрілу 17-річний хлопець", - написав він, додавши, що хлопець отримав численні осколкові поранення, проте наразі загрози його життю вже немає.

Раніше Живицький повідомив, що напередодні зранку кордон Росії та України на Сумщині намагалася перетнути російська ДРГ з шести осіб. Українські військові відкрили вогонь, а особи, які намагалися перетнути кордон, втекли, повідомив він.

++16:00++

Станом на 21 січня понад 1368 дітей в Україні постраждали внаслідок повномасштабної агресії Росії. За інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинули та понад 909 зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України (ОГПУ) в Telegram.

Найбільше постраждалих - у Донецькій області: 429 дітей. У Харківській – 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській – 57, йдеться в повідомленні.

В ОГПУ зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки робота зі встановлення фактів в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях триває.

++15:25++

Станом на 21 січня на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться 11 російських кораблів. П'ять з них є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп якийх становить 36 ракет. В Азовському морі РФ утримує на бойовому чергуванні ще два кораблі. Про це повідомляється на сторінці Військово-морських Сил ЗСУ у Facebook.

Окрім того, в Середземному морі наразі перебуває 10 російських кораблів, з яких п’ять – теж носії "Калібрів". Загальний залп становить 72 ракети, йдеться у повідомленні.

++14:59++

Міністр оборони України Олексій Резніков задоволений результатами восьмого засідання контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн", яке пройшло 20 січня в Німеччині. "Деякі пакети були озвучені за закритими дверима, це надихає, тому я дуже задоволений", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки".

Міністр також повідомив, що Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні, і партнерам про це відомо: "Ми давно про це кажемо, і наша розвідка, і аналітики, і генеральний штаб, тому ми звісно до цього готуємось, ми звісно сигналізували про це нашим партнерам, ми з ними - на одній сторінці у сприйнятті всіх цих ризиків".

На питання щодо встановлення на адміністративних будівлях в Москві систем протиповітряної оборони, Резніков віджартувався: "Це говорить про те, що їхня спеціальна військова операція відбувається за планом, якщо вони вже починають ставити системи оборони. Вони створили командування оборони Криму, вони створили Московський воєнний округ, чого вони не робили ще з часів Другої світової війни, тобто вони серйозно просуваються в своїй операції. Так що починають ховатися за своїми системами оборони, а не нападу".

++14:30++

Президент України Володимир Зеленський відвідав церемонію прощання з загиблими внаслідок падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

Гвинтокрил розбився 18 січня біля дитсадка і житлового будинку. Загинули 14 осіб, серед яких дитина та керівництво міністерства внутрішніх справ України.

++14:06++

Міністри закордонних справ країн Балтії закликали владу Німеччини негайно надати Україні танки Leopard 2. "Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це необхідно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі", - написав у Twitter естонський міністр Урмас Рейнсалу. За його словами, на Німеччині, як провідній європейській державі, лежить особлива відповідальність в цьому питанні.

++13:40++

Політики у ФРН розчаровані відмовою Берліна в танках Україні

Німецькі політики з коаліції та опозиції розчаровані тим, що на зустрічі в Рамштайні уряд ФРН не погодився постачати Україні бойові танки Leopard 2.

Leopard 2 Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) інформує про цю тему громадськість - просто катастрофа, оскільки, з одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення щодо бойових танків створюється інше враження", - заявила експертка Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

"Своєю позицією Німеччина надала Україні та самій собі ведмежу послугу. Результатом конференції в Рамштайні стане, на жаль, подальша ізоляція Німеччини", - сказав експерт опозиційного блоку християнських партій ХДС/ХСС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter).

"Канцлер Шольц своїм негативним ставленням до європейських ініціатив постачання танків Leopard дратує наших європейських партнерів", - сказав представник німецької фракції "зелених" в Європейському парламенті Расмус Андресен (Rasmus Andresen).

++13:14++

Чехія не готова віддавати Україні "Леопарди"

Чехія заперечує інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2, отримані від Німеччини замість наданих Києву радянських танків Т-72. "Це хибна інформація. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні", - заявили в міністерстві оборони країни.

Раніше німецька газета Frankfurter Allgemeine повідомила з посиланням на джерела в дипломатичних колах, що Чехія та Словаччина обмірковують можливість відмови від подальших поставок німецьких "Леопардів", щоби натомість відправити їх безпосередньо в Україну.

++12:44++

США показали докази постачання КНДР зброї "вагнерівцям"

США показали їхні докази постачання Північною Кореєю зброї для російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", яка активно бере участь у війні Росії проти України. Супутникові знімки оприлюднив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу ввечері 20 січня.

Джон Кірбі на брифінгу Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

"Протягом останніх тижнів ми бачили, як північнокорейські офіційні особи брехливо заперечували, що надали зброю "Вагнеру". Як ми вже заявляли публічно, Північна Корея доставила піхотні ракети та снаряди в Росію для використання компанією "Вагнер" наприкінці минулого року. Сьогодні ми оприлюднюємо знімки цієї першої поставки", - сказав він.

За словами Кірбі, на цих знімках видно, як 18 листопада п'ять російських вагонів вирушили з РФ до КНДР, а наступного дня Північна Корея завантажила ці вагони з транспортними контейнерами, і потяг повернувся до Росії.

++12:16++

Служба безпеки України (СБУ) проводить контррозвідувальні безпекові заходи в Деснянському районі Києва, зокрема в Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях, разом із Національною поліцією, військовою службою правопорядку в Збройних силах України та Національною гвардією.



"Мета - посилення контрдиверсійного захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", - повідомили в СБУ.

Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів та огляд автомобілів. СБУ просить поставитися до можливих незручностей з розумінням і мати з собою документи, що посвідчують особу.

++11:55++

Внаслідок обстрілів армією РФ території України 20 січня загинули п'ятеро цивільних: троє у Донецькій області, по одному - в Запорізькій та Харківській. 13 мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості: по четверо у Донецькій, Харківській та Херсонській областях, один - у Запорізькій. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на звіти обласних військових адміністрацій.

++11:27++

"Російський дім" у Берліні почала перевіряти німецька прокуратура

Прокуратура Берліна почала розслідування щодо Російського дому науки та культури. Діяльність установи перевірять на можливі порушення санкцій Європейського Союзу, запроваджених щодо РФ за війну проти України, повідомила німецька інформаційна агенція dpa.

Акція протесту біля "Російського дому" в Берліні (фото з архіву) Фото: Dmytro Katkov/DW

Росспівробітництво, яке керує "Російським домом", включене до санкційних списків, тому всім його ресурсам у Німеччині забороняється отримувати доходи, наприклад, від продажу квитків на заходи чи передачі приміщень в оренду.

Розслідування почали на підставі заяви колишнього депутата Бундестагу від партії "Союз-90/Зелені" Фолькера Бека (Volker Beck), якого обурює, що в Німеччині ведуть кремлівську пропаганду, коли в Україні щодня гинуть люди. Українські активісти у ФРН вже давно протестують проти того, що "Російський дім" залишається відкритим, попри війну РФ проти України.

++11:00++

Траурна процесія з тілами загиблих унаслідок падіння гелікоптера у Броварах Київської області пройшла від будівлі міністерства внутрішніх справ України до Українського дому на Європейській площі в центрі Києва, повідомили в ефірі національного телемарафону.

Внаслідок аварії загинули 14 людей, серед яких одна дитина та керівництво МВС.

Що батьки дітей із садочка у Броварах кажуть про трагедію To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++10:35++

Ситуація на фронті на сході України перебуває у стані "глухого кута", але існує реальна можливість локального просування російських військ навколо Бахмута на Донеччині, йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

За її даними, останніми днями найзапекліші бої точилися у трьох точках: "Поблизу Кремінної Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і захистилася від російської контратаки. У Донецькій області на Бахмутському напрямку російські та маріонеткові сили "Вагнера", ймовірно, відновлюють свої позиції в Соледарі після його захоплення на початку тижня. У Запорізькій області обидві сторони зосередили значні сили, які проводили артилерійські перестрілки та сутички, але уникали широкомасштабних наступальних дій".

++10:05++

У Москві на дахах помітили ППО: що каже влада та аналітики

Останніми днями Telegram-канали, в тому числі прокремлівські, почали публікувати фотографії зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", які нібито встановлюють на адміністративних будівлях у Москві, зокрема й на будівлі міністерства оборони РФ, і зенітно-ракетних комплексів С-400.

Панцир-С (ілюстративне архівне фото) Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Russian Defence Ministry

Речник Кремля Дмитро Пєсков запропонував журналістам 20 січня переадресувати міністерству оборони питання про встановлення систем протиповітряної оборони (ППО) на дахах у Москві. В комітеті з оборони Державної думи РФ заявили, що фото й відео можуть бути "фейками" і монтажем. У міноборони ніяк не коментували повідомлення.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному огляді 21 січня пишуть, що Кремль міг розгорнути системи ППО в Москві, щоб створити "провокаційні картинки", які зображують Україну як загрозу Москві та решті території РФ, для посилення інформаційних операцій з підготовки російського населення до затяжної війни, подальшої мобілізації та жертв.

++09:36++

Вранці російський снаряд влучив у приватний будинок у Вовчанську Харківської області, внаслідок чого загинула 60-річна жінка, а з пораненнями госпіталізували семирічну дівчинку та 45-річну жінку. Вчора в цьому місті був поранений 71-річний чоловік. Ще один чоловік 27 років дістав поранення в селі Ківшарівка Куп'янського району 20 січня. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у ранковому зведенні.

У Херсонській області 20 січня четверо мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості: двоє людей підірвалися на російській міні, серед них 16-річний хлопець, а двоє були поранені через удари армії РФ, серед них хлопець 15 років. За даними голови ОВА Ярослава Янушевича, протягом дня територію області обстрілювали 36 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Зокрема, Херсон атакували 11 разів, у тому числі житлові квартали міста.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів минулої доби загинули троє місцевих жителів: двоє у Бахмуті та один у Желанному. Ще чотири людини дістали поранення, пише голова ОВА Павло Кириленко.

++09:17++

ЄС планує схвалити 10-й пакет санкцій щодо РФ наприкінці лютого

Європейський Союз може ухвалити десятий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України наприкінці лютого, повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела у Брюсселі. За його даними, наступний раунд санкцій може бути готовим до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

За інформацією агенції, найрішучіше налаштовані країни ЄС закликають накласти санкції на співпрацю з РФ у галузі ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

++08:49++

Українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard 2 - Резніков

Низка західних країн погодилася почати тренування українських військових на німецьких сучасних бойових танках Leopard 2, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки" за підсумками восьмої зустрічі контактної групи з оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині 20 січня.

Танки Leopard 2 Фото: STR/NurPhoto/picture alliance

"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють "Леопардами", починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблений: почнемо навчальні програми на Leopard 2 (українських. - Ред.) екіпажів", - сказав він.

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Українські військові найближчим часом розпочнуть навчання і на британських танках Challenger 2, заявив посол України Вадим Пристайко в ефірі "Радіо Свобода". "Екіпажі ось-ось приступлять до тренувань на території Великобританії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти", - сказав він. За його словами, "це не займе багато часу - за місяць-півтора можна впоратися".

++08:18++

Португалія передасть Україні 14 бронетранспортерів

Португалія вирішила передати Україні 14 бронетранспортерів М-113, повідомило агентство EFE з посиланням на міністерку оборони Хелену Каррейраш. Крім того, в рамках чергової партії допомоги Португалія надасть Україні різні боєприпаси, а також електрогенератори великої потужності та медикаменти.

++07:50++

Збройні сили РФ, перекинуті до Білорусі, активно ведуть розвідку об'єктів сусідніх держав, включно з Україною, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в щоденному ранковому зведенні. Певні підрозділи Росія утримує у прикордонних районах з Україною на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках, але наступальних угруповань не виявлено.

20 січня ЗСУ відбили російські атаки в районах трьох населених пунктів Луганської області та дев'яти Донецької, включно з Бахмутом.

Російські війська за минулу добу завдали семи ракетних і 15 авіаційних ударів, а також здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.

Натомість українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження окупантів і чотирьох - по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також збили два російських розвідувальних дрони "Орлан-10" і "Мерлін-ВР". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління та два райони зосередження і склад боєприпасів окупаційних російських сил.

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Країни G7 у березні переглянуть стелю цін на нафту з Росії

Представники коаліції країн Заходу домовилися переглянути в березні рівень граничної ціни на російські нафтопродукти з урахуванням можливих змін на ринку після запровадження обмежень. Про це повідомили в міністерстві фінансів США.

У грудні 2022 року країни Великої сімки (G7), Європейський Союз та Австралія погодили запровадження "стелі цін" на російську нафту, що експортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого коаліція планує встановити дві "стелі цін": одну - для продуктів, які зазвичай торгуються з премією щодо сирої нафти, таких як дизельне паливо або бензин, а іншу - для продуктів, які торгуються з дисконтом до сирої нафти, таких як мазут.

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