Стрілянина в Ізраїлі: серед жертв є українка

У Єрусалимі за два дні сталося два озброєних напади. Є жертви та поранені. Серед загиблих - громадянка України.

Внаслідок озброєного нападу в Єрусалимі загинула громадянка України. Про це в суботу, 28 січня, повідомило українське посольство в Ізраїлі.

"Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей - неприпустимі. З сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених", - йдеться у повідомленні.

Співчуття рідним загиблих висловив президент України Володимир Зеленський. "Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", - написав він у Twitter.

Також співчуття рідним загиблих і постраждалих висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, засудивши напади. "Шокуючі повідомлення про жахливі теракти в Єрусалимі. Україна засуджує їх найрішучішим чином. З жахом дізнався, що серед невинних жертв був громадянин України. Моє серце з близькими всіх жертв і постраждалих", - написав він у Twitter.

Збройні напади в Ізраїлі

Другий день поспіль в Єрусалимі відбуваються збройні напади. Так, 27 січня, озброєний палестинець влаштував стрілянину біля синагоги в районі Неве-Яаков, який ізраїльтяни вважають частиною Єрусалиму, а палестинці - окупованою територією. За даними ізраїльської рятувальної служби, загинули семеро людей, троє дістали поранень. Нападник втік на автомобілі, однак врешті був вбитий ізраїльською поліцією.

За даними міністерства закордонних справ Ізраїлю, атака стала найбільшою за кількістю жертв серед ізраїльтян з 2008 року, коли в семінарії в Єрусалимі вбили вісьмох осіб.

Нападу в Єрусалимі передував рейд ізраїльських військових на табір біженців у місті Дженіні 26 січня, що призвів до кількох перестрілок, в яких були вбиті загалом 10 палестинців.

28 січня в Єрусалимі стався ще один напад - 13-річний палестинський хлопець відкрив вогонь, внаслідок чого поранив двох чоловіків. Самого підозрюваного "нейтралізували, поранивши".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує скликати сьогодні ввечері міністерську комісію з питань безпеки. Він заявив, що влада діятиме "рішуче та холоднокровно".