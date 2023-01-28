  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Ізраїльська поліція на місці стрілянини в Єрусалимі 28 січня
Ізраїльська поліція на місці стрілянини в Єрусалимі 28 січняФото: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images
ТероризмІзраїль

Стрілянина в Ізраїлі: серед жертв є українка

Олександр Куницький
2 год. тому

У Єрусалимі за два дні сталося два озброєних напади. Є жертви та поранені. Серед загиблих - громадянка України.

https://p.dw.com/p/4MpLo

Внаслідок озброєного нападу в Єрусалимі загинула громадянка України. Про це в суботу, 28 січня, повідомило українське посольство в Ізраїлі.

"Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей - неприпустимі. З сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених", - йдеться у повідомленні.

Співчуття рідним загиблих висловив президент України Володимир Зеленський. "Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", - написав він у Twitter.

Також співчуття рідним загиблих і постраждалих висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, засудивши напади. "Шокуючі повідомлення про жахливі теракти в Єрусалимі. Україна засуджує їх найрішучішим чином. З жахом дізнався, що серед невинних жертв був громадянин України. Моє серце з близькими всіх жертв і постраждалих", - написав він у Twitter.

Збройні напади в Ізраїлі

Другий день поспіль в Єрусалимі відбуваються збройні напади. Так, 27 січня, озброєний палестинець влаштував стрілянину біля синагоги в районі Неве-Яаков, який ізраїльтяни вважають частиною Єрусалиму, а палестинці - окупованою територією. За даними ізраїльської рятувальної служби, загинули семеро людей, троє дістали поранень. Нападник втік на автомобілі, однак врешті був вбитий ізраїльською поліцією. 

За даними міністерства закордонних справ Ізраїлю, атака стала найбільшою за кількістю жертв серед ізраїльтян з 2008 року, коли в семінарії в Єрусалимі вбили вісьмох осіб.

Нападу в Єрусалимі передував рейд ізраїльських військових на табір біженців у місті Дженіні 26 січня, що призвів до кількох перестрілок, в яких були вбиті загалом 10 палестинців.

28 січня в Єрусалимі стався ще один напад - 13-річний палестинський хлопець відкрив вогонь, внаслідок чого поранив двох чоловіків. Самого підозрюваного "нейтралізували, поранивши".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує скликати сьогодні ввечері міністерську комісію з питань безпеки. Він заявив, що влада діятиме "рішуче та холоднокровно".

Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017)

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Фоторепортаж: Нова спіраль насильства на Близькому Сході

Нова спіраль насильства на Близькому Сході

Нова спіраль насильства на Близькому Сході

Ракети по Тель-Авіву, руйнування у Газі - вже кілька днів триває новий спалах насильства на Близькому Сході. Коло постраждалих постійно розширюється, по обидва боки.
Конфлікти14 травня 2021 р.13 фото
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український дрон Шарк (Shark - англ. акула). Безпілотник. БПЛА.

Міноборони купить ЗСУ дрони на 20 мільярдів гривень у 2023

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine | Panzersperre in Kiew

ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?

ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?

Політика24 год. тому
Архівне фото експозиції Німецького історичного музею та Музею гомосексуальності в Берліні. На фотографії - ув'язнений-гомосексуал концтабору "Аушвіц"

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Суспільство27 січня 2023 р.
external

Пілоти ЗСУ сподіваються на сучасну авіацію від Заходу

Пілоти ЗСУ сподіваються на сучасну авіацію від Заходу

Конфлікти27 січня 2023 р.02:35 хв.
Виставка в "Аушвіц-Біркенау"

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата

Суспільство27 січня 2023 р.
Німецький танк Leopard 2

Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою

Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою

Політика27 січня 2023 р.
Меморіал жертвам Голокосту "Дробицький Яр" у Харкові

"Побоююся, аби ця страшна війна не перекрила події минулого"

"Побоююся, аби ця страшна війна не перекрила події минулого"

Історія27 січня 2023 р.
На головну сторінку