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Масштабний наступ російських військ ймовірно відбудеться в Луганській або Донецькій області - ISWФото: Serhii Nuzhnenko/RFE/Radio Liberty/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Наступ РФ може початися на Луганщині або Донеччині - ISW

Степан Смишляєв
2 год. тому

Аналітики вважають ознакою підготовки наступу перекидання на Луганщину частин 2-ї мотострілецької дивізії першої танкової армії РФ. Однак ознак підготовки нападу з Білорусі вони наразі не фіксують.

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Масштабний наступ російських військ, який за прогнозами українських посадовціві західних ЗМІ готується на лютий-березень, ймовірно відбудеться в Луганській області, або в районі Вугледара на Донеччині, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у п'ятницю, 27 січня.

На користь того, що наступ готується на Луганщині, свідчить передислокація частин 2-ї мотострілецької дивізії, яка входить до складу першої танкової армії РФ, з Білорусі в Луганську область, зауважують аналітики.

Також вони вважають нещодавні атаки РФ в Запорізькій області спробою розосередити українські сили, щоб створити умови для наступу на Луганщині. 

Однак в ISW не виключають, що наступ може розпочатися і в районі Вугледара, де останнім часом активізувалися російські війська.

Ознак підготовки наступу з Білорусі немає - ISW

Водночас в Інституті не вбачають ознак нової спробу наступу з Білорусів найближчій перспективі. "Новий наступ навряд чи буде спрямований на північну Україну з Білорусі. Як і раніше, немає ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі", - зазначають аналітики.

За їхніми даними, росіяни здебільшого використовують білоруську інфраструктуру для тренувань. Також в ISW звертають увагу на те, що російські військові блогери "дедалі частіше списують ідею повторної атаки на Київ на інформаційну операцію та припускають, що більш ймовірною ціллю російського наступу буде східна Україна або сусідня Харківська область". Водночас сам інститут не дає оцінок ймовірності наступу росіян на Харківщині.

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