США радять Україні не наступати, доки не надійде зброя - ЗМІ

На думку американських посадовців, контрнаступ ЗСУ краще відкласти доти, доки Київ не отримає все озброєння, а військові не пройдуть належну підготовку для роботи з ним, повідомляє Reuters.

Американські високопосадовці радять Україні почекати з початком масштабного контрнаступу для звільнення окупованих Росією територій доти, доки Київ не отримає все озброєння від США, а українські військові не пройдуть навчання. Про це на умовах анонімності розповів журналістам один з високопосадовців, повідомляє у п'ятницю, 20 січня, агентство Reuters.

За словами посадовця, переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбувалися в контексті гарантування того, щоб українці спершу приділили достатньо часу підготовці до роботи з новітнім озброєнням, наданим американською стороною.

Він також додав, що Вашингтон дотримується свого рішення не передавати Україні танки Abrams, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.

Читайте також: Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

У форматі "Рамштайн" не домовились про передачу Києву танків Leopard

Раніше сьогодні речник уряду ФРН заявив, що поставка німецьких сучасних бойових танків Leopard в Україну ніколи не була пов'язана з тим, чи зроблять США аналогічний крок зі своїми танками Abrams.

У кулуарахзустрічі контактної групи з оборони України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що учасникам зустрічі ще не вдалося досягти рішення щодо передачі Києву танків Leopard.

Утім, враження, що ФРН блокує передачу Україні танків, є хибним, зауважив він. "Є вагомі причини для поставок і є вагомі причини проти", - сказав Пісторіус.

Пізніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що консультації з цього питання продовжаться..