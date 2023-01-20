США радять Україні не наступати, доки не надійде зброя - ЗМІ

Американські високопосадовці радять Україні почекати з початком масштабного контрнаступу для звільнення окупованих Росією територій доти, доки Київ не отримає все озброєння від США, а українські військові не пройдуть навчання. Про це на умовах анонімності розповів журналістам один з високопосадовців, повідомляє у п'ятницю, 20 січня, агентство Reuters.
За словами посадовця, переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбувалися в контексті гарантування того, щоб українці спершу приділили достатньо часу підготовці до роботи з новітнім озброєнням, наданим американською стороною.
Він також додав, що Вашингтон дотримується свого рішення не передавати Україні танки Abrams, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.
Читайте також: Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході
У форматі "Рамштайн" не домовились про передачу Києву танків Leopard
Раніше сьогодні речник уряду ФРН заявив, що поставка німецьких сучасних бойових танків Leopard в Україну ніколи не була пов'язана з тим, чи зроблять США аналогічний крок зі своїми танками Abrams.
У кулуарахзустрічі контактної групи з оборони України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що учасникам зустрічі ще не вдалося досягти рішення щодо передачі Києву танків Leopard.
Утім, враження, що ФРН блокує передачу Україні танків, є хибним, зауважив він. "Є вагомі причини для поставок і є вагомі причини проти", - сказав Пісторіус.
Пізніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що консультації з цього питання продовжаться..