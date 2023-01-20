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Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг Фото: Markus Schreiber/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Столтенберг: Діалог про надання Україні Leopard продовжиться

Даниїл Сотников | Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Попри те, що контактній групі з оборони України не вдалося домовитися про постачання Києву німецьких бойових танків Leopard 2, консультації з цього питання не завершені, каже генеральний секретар НАТО.

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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг привітав оголошення західними країнами нових поставок озброєння в Україну і заявив, що очікує подальшого розвитку дискусії про можливу передачу німецьких сучасних бойових танків Leopard 2

Виступаючи у п'ятницю, 20 січня, перед журналістами на американській військовій базі в Рамштайні, голова Північноатлантичного альянсу наголосив, що Україна отримає сотні нових броньованих машин, БМП та танків, що "не лише дасть змогу українцям захистити себе від нових наступів Росії, а й почати свої власні наступи, щоб повернути свою територію".

Окремо генсек НАТО наголосив, що союзники мають зосередити свої зусилля не лише на передачі Києву нових озброєнь, а й на допомозі в обслуговуванні вже наданої техніки та постачанні боєприпасів до неї. "Нам потрібні боєприпаси. Нам потрібні запчастини. Нам потрібне технічне обслуговування, і ми тренуємося", - сказав він.

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Дискусія щодо передачі німецьких танків Leopard продовжиться

На запитання, чи не завдає Німеччина шкоди єдності Європи через те, що не дає згоди на передачу Україні німецьких танків Leopard 2, Столтенберг відповів, що "консультації будуть продовжені".

Водночас генсек НАТО назвав ФРН однією з країн, яка надала Україні найбільшу підтримку з початку війни. "Артилерія, боєприпаси, системи ППО, а тепер і бронетранспортери Marder. Німеччина дійсно є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах", - сказав він.

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Міноборони ФРН: Рішення щодо танків ще не ухвалене

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що рішення про передачу Україні танків Leopard поки що не ухвалене. За словами міністра, це питання обговорювалося: у нього є як прибічники, так і противники.

Водночас Пісторіус віддав розпорядження міністерству оборони ФРН провести ревізію парку танків Leopard. Йдеться про машини, які знаходяться на озброєнні Бундесверу і перебувають у виробників. Зробити це потрібно для того, аби з'ясувати кількість танків, а також їхню сумісність із бойовими машинами партнерів.

"Поки що ми не можемо сказати, в який момент буде ухвалене рішення щодо поставок танків Leopard, але воно може бути ухвалене швидко, якщо буде досягнута згода з союзниками", - уточнив Пісторіус. 

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