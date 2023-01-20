Столтенберг: Діалог про надання Україні Leopard продовжиться
Даниїл Сотников | Тетяна Кирилюк
2 год. тому
Попри те, що контактній групі з оборони України не вдалося домовитися про постачання Києву німецьких бойових танків Leopard 2, консультації з цього питання не завершені, каже генеральний секретар НАТО.
Виступаючи у п'ятницю, 20 січня, перед журналістами на американській військовій базі в Рамштайні, голова Північноатлантичного альянсу наголосив, що Україна отримає сотні нових броньованих машин, БМП та танків, що "не лише дасть змогу українцям захистити себе від нових наступів Росії, а й почати свої власні наступи, щоб повернути свою територію".
Окремо генсек НАТО наголосив, що союзники мають зосередити свої зусилля не лише на передачі Києву нових озброєнь, а й на допомозі в обслуговуванні вже наданої техніки та постачанні боєприпасів до неї. "Нам потрібні боєприпаси. Нам потрібні запчастини. Нам потрібне технічне обслуговування, і ми тренуємося", - сказав він.
Дискусія щодо передачі німецьких танків Leopard продовжиться
На запитання, чи не завдає Німеччина шкоди єдності Європи через те, що не дає згоди на передачу Україні німецьких танків Leopard 2, Столтенберг відповів, що "консультації будуть продовжені".
Водночас генсек НАТО назвав ФРН однією з країн, яка надала Україні найбільшу підтримку з початку війни. "Артилерія, боєприпаси, системи ППО, а тепер і бронетранспортери Marder. Німеччина дійсно є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах", - сказав він.
Водночас Пісторіус віддав розпорядження міністерству оборони ФРН провести ревізію парку танків Leopard. Йдеться про машини, які знаходяться на озброєнні Бундесверу і перебувають у виробників. Зробити це потрібно для того, аби з'ясувати кількість танків, а також їхню сумісність із бойовими машинами партнерів.
"Поки що ми не можемо сказати, в який момент буде ухвалене рішення щодо поставок танків Leopard, але воно може бути ухвалене швидко, якщо буде досягнута згода з союзниками", - уточнив Пісторіус.
Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН