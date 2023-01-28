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Кадр із фільму "20 днів у Маріуполі"
Кадр із фільму "20 днів у Маріуполі"Фото: mstyslav chernov/AP/Sundance Institute
КультураУкраїна

Фільм про Маріуполь отримав приз на "Санденсі"

Олександр Куницький | Євген Жуков
3 год. тому

Фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно в США Sundance. Фотожурналісти знімали його в перші 20 днів після повномасштабного нападу РФ на Україну.

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Документальна стрічка українського фотожурналіста Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримала 27 січня приз глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс" (Sundance).

Кадри руйнування російськими військовими Маріуполя в Донецькій області, які показані у фільмі, знімала в перші дні повномасштабної війни Росії проти України команда репортерів агентства The Associated Press, до якої входили, зокрема, українські фоторепортери Мстислав Чернов, котрий став режисером фільму, Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

Приїхавши до Маріуполя 24 лютого 2022 року, Чернов і Малолєтка висвітлювали роботу лікарів у місцевих госпіталях, фіксували численні жертви серед цивільного населення та залишили місто 15 березня у складі колони, яка виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

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У травні Чернову та Малолєтці присудили премію DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award), а в грудні - премію "Репортерів без кордонів" "За свободу преси". Малолєтку також визнали фотографом року за версією британської газети The Guardian.

Загалом у секції світового документального кіно на фестивалі Sundance були представлені 12 робіт. Головний приз отримала стрічка "Вічна пам'ять" 39-річної чилійки Майте Альберді Сото - про пару, яка страждає на хворобу Альцгеймера.

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