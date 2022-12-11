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Ukraine Film Mariupolis 2
Cцена з фільму "Маріуполіс 2" Мантаса КведарачавічусаФото: Filmfest Cannes/dpa/picture alliance
ПолітикаІсландія

Фільм про Маріуполь отримав премію Європейської кіноакадемії

Євгенія Наконечна | Ганна Нєвєрова
2 год. тому

У травні "Маріуполіс 2" був удостоєний спеціальної нагороди на Каннському фестивалі. Його знімав Мантас Кведаравічюс, який у квітні загинув під час облоги в Маріуполі.

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Картина "Маріуполіс 2" загиблого в Маріуполі литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса отримала премію Європейської кіноакадемії як найкращий документальний фільм (European Documentary). Лауреати "європейського Оскара"-2022 були оголошені на урочистій церемонії у Рейк'явіку у суботу, 10 грудня.

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Прем'єра фільму "Маріуполіс 2" відбулася на фестивалі в Каннах 19 травня 2022 року, вона була удостоєна спеціальної нагороди журі "Золоте око". Кведаравічюс приїхав до обложеного російськими військами Маріуполя у березні і знімав там мирних жителів. Згодом він потрапив у полон і у квітні загинув. Картина змонтована з матеріалу, який зберегла наречена режисера Ганна Білоброва, яка була разом з ним у Маріуполі.

На європейську кінопремію було номіновано і три інші фільми про Україну. На найкращий документальний фільм претендував "Будинок з уламків" данського режисера Сімона Леренга Вільмонта. Ігрові фільми "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та "Цензорка" Петера Керекеша були висунуті на призи ФІПРЕСІ Європейської кіноакадемії (European Discovery - Prix Fipresci).

Найкращим фільмом визнано "Трикутник смутку"

У головній номінації - "Найкращий фільм" (European Film) - перемогла картина "Трикутник смутку" шведського режисера Рубена Естлунда, яка отримала "Золоту пальмову гілку" в Каннах. У стрічці розповідається про розкішну подорож на яхті, яка пішла не за планом. Естлунд також став переможцем у номінаціях "Найкращий режисер" та "Найкращий сценарист". Златко Бурич, який зіграв одного з головних героїв, був відзначений як найкращий актор.

Найкращою акторкою стала Вікі Кріпс за роль у драматичному фільмі "Корсаж". Серед комедій перемогу здобула картина "Найкращий бос" іспанського режисера Фернандо Леона де Араноа.

Премію Європейської кіноакадемії, яку часто називають "європейським Оскаром", було засновано 1988 року в Берліні з ініціативи європейських кінорежисерів для просування європейського кінематографу у світі. Вона є однією з найпрестижніших нагород у галузі кіно. Відбір її лауреатів проводять понад 4000 осіб - членів академії.

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