Україна - у центрі програми кінофестивалю "Берлінале-2023"

Цьогоріч головними темами 73-го міжнародного кінофестивалю "Берлінале" у німецькій столиці стануть війна Росії проти України та протести в Ірані. Які фільми з України та про Україну покажуть на фестивалі?

73-й міжнародний кінофестиваль "Берлінале", третій за значимістю у Європі після Каннського та Венеціанського, цьогоріч пройде у німецькій столиці з 16-го по 26 лютого. Серед фільмів, які потрапили до оголошеної напередодні офіційної програми "Берлінале-2023", фільми з України та присвячені їй.

Українці та іранці на захисті демократичних цінностей

Головними темами кінофестивалю цього року його організатори називають війну Росії проти України та протести в Ірані. Вони підкреслюють, що хочуть висловити солідарність з Україною, яка потерпає від загарбницької війни, та з тими, хто відстоює демократичні цінності під час протестів у Ірані.

"З огляду на загарбницьку війну, яка триває в Україні, та сміливі протести в Ірані, а також у багатьох інших регіонах світу, "Берлінале-2023" хоче особливо підтримати ці демократичні цінності та нагадати про жертв війни, руйнування та гноблення в усьому світі", - зазначають організатори кінофестивалю.

Керівники "Берлінале" Марієтте Ріссенбеек (Mariette Rissenbeek) і Карло Шатріан (Carlo Chatrian) Фото: Monika Skolimowska/dp/picture alliance

Солідарність з народами України та Ірану планують продемонструвати у секціях та добірці фільмів, а також у різноманітних заходах, присвяченим цим двом країнам.

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"Суперсила": спецпоказ фільму Шона Пенна

У рамках "Берлінале-2023" відбудеться світова прем'єра документального фільму про Україну "Superpower" ("Суперсила") Шона Пенна та Аарона Кауфмана (країна виробництва - США). За словами організаторів фестивалю, саме цей фільм у цьогорічній програмі - "один із тих, що особливо передає шок, який ми всі пережили".

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн, який неодноразово зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським, приїхав до України ще в листопаді 2021 року на зйомки документального фільму про те, як Зеленський став президентом країни. 24 лютого, коли російські війська перетнули український кордон і намагались захопити Київ, Шон Пенн теж був у місті. Тож він почав працювати над документальним фільмом про війну в Україні.

У рамках "Берлінале-2023" відбудеться світова прем'єра документального фільму про Україну "Суперсила" Шона Пенна (на фото поряд із Володимиром Зеленським) та Аарона Кауфмана Фото: Anna Savchuk/DW

"Подібно до своїх колег, які ризикували життям, щоб викрити жорстокість війни, вони (режисери. - Ред.) ще раз доводять, що мистецтво може надихнути активізм у всьому світі", - зазначається у пресрелізі на сайті кінофестивалю.

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"Східний фронт" у конкурсній програмі

У конкурсній програмі Encounters глядачі зможуть побачити документальний фільм "Східний фронт" російського режисера-документаліста Віталія Манського та українського кінорежисера Євгена Тітаренка. Світова прем'єра фільму про війну виробництва Латвії, Чехії, України та США відбудеться 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реальність війни

Серед інших фільмів українського виробництва в міжнародному короткометражному конкурсі - п'ятихвилинна короткометражка про Київ Надії Парфан "Це побачення".

Кадр із фільму "Це побачення" української режисерки Надії Парфан Фото: Phalanstary Films, Radar Films

У програмі Panorama глядачі побачать одразу два фільми з України - "Залізні метелики" Романа Любого ( Україна, Німеччина) та "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової (Україна, Швеція).

Фільм про вторгнення Росії до України "W Ukrainie" ("В Україні") польських режисерів Пйотра Павлуса і Томаша Вольскі представлять у секції Forum. У документальній стрічці режисери показали розбомблені вулиці, знищені російські танки, вечері в метро - ту реальність, у якій живуть українців з 24 лютого 2022 року.

Кадр із фільму "В Україні" польських режисерів Пйотра Павлуса і Томаша Вольскі Фото: Piotr Pawlus

Кіно для дітей та підлітків

Присутні українські фільми і в секції Generation, яка складається із двох конкурсних програм - Generation Kplus (колишній фестиваль дитячого кіно) і Generation 14plus (кіно для підлітків). Цьогоріч молодшій аудиторії серед інших покажуть документальний фільм "Ми не згаснемо" Аліси Коваленко (Україна, Франція, Польща) та "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко (Німеччина, Україна).

Кадр із фільму "Прокидаючись у тиші" української режисерки Міли Жлуктенко Фото: Tobias Blickle

Програма Generation Kplus, призначена для дітей від шести років, цьогоріч також матиме озвучку українською та арабською мовами для окремих фільмів поруч із традиційною для цієї секції німецькою озвучкою.

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Петриківський розпис на ведмедику "Берлінале"

Ще одна деталь на знак солідарності з Україною - популярний ведмідь "Берлінале" на значку для відвідувачів, кіноекспертів та журналістів цьогоріч буде жовто-блакитним (на головному фото). А серед товарів на продаж з'явиться сувенірний магнітик із ведмедем "Берлінале" з петриківським розписом, створений українськими майстрами.