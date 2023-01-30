Кличко - МОК: Росіяни - чемпіони з депортації та ґвалтування

Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій категорії, колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко звернувся до голови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха (Thomas Bach) із закликом не допускати російських спортсменів до участі в Олімпіаді 2024 року в Парижі.

"Ви пропонуєте знову дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у Іграх у Парижі. Я вам кажу, що росіяни - олімпійські чемпіони зі злочинів проти мирного населення. У них золота медаль за депортацію дітей та зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни", - заявив Володимир Кличко у своєму відеозверненні на тлі зруйнованого будинку.

Він зазначив, що участь росіян в Олімпіаді буде зрадою олімпійського духу. "Країна, яка порушує основні принципи міжнародного права, не може бути легітимована міжнародним спортивним органом. Не робіть цієї монументальної помилки. Світ спостерігає за вами. Історія вас розсудить. Успіхів в ухваленні рішення", - наголосив Кличко.

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Київ закликає не допускати росіян до Олімпіади

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок також наголосив на неприпустимості участі в Олімпіаді під жодним прапором російських спортсменів. Він зазначив, що багато хто з них є членами Центрального спортивного клубу армії РФ. "Росія виборола 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 із них виграли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу (ЦСК) армії РФ. Армії, яка чинить звірства в Україні, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невігласи у МОК хочуть поставити під білий прапор та допустити до змагань", - написав він у Twitter.

Міжнародний олімпійський комітет своєю чергою у понеділок відкинув жорстку критику з боку українських чиновників, які звинуватили його у сприянні війні після того, як в комітеті заявили, що російським спортсменам можуть дозволити кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. "МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви", - йдеться в заяві МОК, цитує Reuters. "Вони не можуть слугувати основою для будь-якої конструктивної дискусії", - додали у комітеті.

Україна готова до бойкоту у разі допуску російських і білоруських спортсменів

25 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував заяву, в якій закликав дозволити брати участь у спортивних змаганнях окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися всіх антидопінгових правил.

Згодом про намір розглянути допуск на Олімпіаду-2024 російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором заявив глава МОК Томас Бах (Thomas Bach). За його словами, місія МОК полягає в тому, щоб "об'єднати всіх спортсменів з усього світу, і в цьому - особливе значення Олімпійських ігор".

Тим часом Національний олімпійський комітет (НОК) України розгляне 3 лютого питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024 у разі офіційного допуску на них cпортсменів із РФ та Білорусі.