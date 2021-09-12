Анн Ідальго - французька політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анн Ідальго".

Французька політикиня Анн Ідальго стала першою жінкою у Франції, котра обійняла посаду мера Парижа. На цю посаду її обрали в квітні в 2014 року. Анн Ідальго походить з Іспанії. Її батьки перебрались до Франції в 1961 році. На той момент Анн Ідальго було два роки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.