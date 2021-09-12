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Анн Ідальго

Анн Ідальго - французька політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анн Ідальго".

Французька політикиня Анн Ідальго стала першою жінкою у Франції, котра обійняла посаду мера Парижа. На цю посаду її обрали в квітні в 2014 року. Анн Ідальго походить з Іспанії. Її батьки перебрались до Франції в 1961 році. На той момент Анн Ідальго було два роки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мерка Парижа Анн Ідальго має намір стати першою президенткою Франції

Мерка Парижа Анн Ідальго має намір стати першою президенткою Франції 12.09.2021

У разі обрання главою держави Анн Ідальго обіцяє боротися за рівні права для всіх дітей у Франції. Якщо вона стане президенткою, то буде першою жінкою і першою власницею подвійного громадянства на цій посаді.
Мерію Парижа оштрафували за надмірну кількість жінок на керівних посадах

Мерію Парижа оштрафували за надмірну кількість жінок на керівних посадах 16.12.2020

Мерія Парижа має сплатити 90 тисяч євро штрафу, бо у ній на керівних посадах - надто багато жінок. Мерка міста Анн Ідальго назвала це рішення "абсурдним і небезпечним".
Коронавірус у Парижі: зачинені бари та найвищий рівень загрози

Коронавірус у Парижі: зачинені бари та найвищий рівень загрози 06.10.2020

Загрозливе зростання числа інфікованих коронавірусом у Парижі призвело до нових обмежень: бари, басейни та спортклуби зачинені, в університетах та магазинах чинні обмеження щодо кількості відвідувачів.
COVID-19: У Парижі хочуть зобов'язати носити маски просто неба

COVID-19: У Парижі хочуть зобов'язати носити маски просто неба 04.08.2020

Носіння масок може стати обов'язковим на набережній Сени, в парках та у громадських місцях, де багато черг, передає видання Le Monde. Мерка Парижа Анн Ідальго звернеться для цього до префектури міста.
Олег Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа

Олег Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа 01.12.2019

На церемонії в Парижі Олег Сенцов заявив, що боротиметься за звільнення українських політв'язнів, та попросив владу французької столиці підтримати його в цьому.
Сенцов став почесним громадянином Парижа

Сенцов став почесним громадянином Парижа 24.09.2018

За словами мерки Парижа Анн Ідальго, рішення визнати Олега Сенцова почесним громадянином міста - це "символічний акт" і "акт надії".
Влада Парижа вирішила перетворити автомагістраль на пішохідну зону

Влада Парижа вирішила перетворити автомагістраль на пішохідну зону 26.09.2016

Мер Парижа Анн Ідальго намагається зменшити рівень забруднення повітря в центрі французької столиці. Критики проекту стверджують, що він створить транспортні проблеми.
У Парижі різко обмежили автомобільний рух через забруднення повітря

У Парижі різко обмежили автомобільний рух через забруднення повітря 22.03.2015

Парижан також заохочують користуватися громадським транспортом: цими вихідними їздити ним можна безкоштовно.