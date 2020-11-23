Мерію Парижа оштрафували за надмірну кількість жінок на керівних посадах

Мерію Парижа оштрафували на 90 тисяч євро за дискримінацію, бо на керівних посадах в органі працює надто багато жінок. Про це у вівторок, 15 грудня, повідомила мерка французької столиці Анн Ідальго.

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Два роки тому мерія міста оголосила конкурс на 16 нових керівних посад, 11 з яких у підсумку обійняли жінки, а п'ять - чоловіки, повідомляє інформагенція AFP. Через це міністерство державної служби Франції вважає, що мерія Парижа того року порушила правила щодо гендерного паритету. Згідно з ним, на таких посадах повинно бути щонайменше 40 відсотків представників однієї статі. У випадку мерії Парижа частка чоловіків становила лише 31 відсоток, а жінок - 69 відсотків.

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Сама ж Ідальго заявила, що "щаслива повідомити" про цей штраф. Вона оголосила, що вручить чек особисто разом зі своїми заступниками та іншими жінками на керівних посадах.

Ідальго назвала цей штраф "абсурдним, несправедливим, безвідповідальним і небезпечним". За її словами, потрібно сміливіше призначати жінок на керівні посади у Франції, бо всюди у країні все ще спостерігається велике відставання жінок від чоловіків. "Щоб досягти паритету, ми повинні прискорити темп і призначати більше жінок, ніж чоловіків", - сказала вона.

Міністерка державної служби Франції Амелі де Моншален визнала, що цей штраф на мерію Парижа наклали за порушення гендерного балансу в 2018 році. Вона запевнила, що відомство хоче спрямувати стягнені кошти на заходи з просування жінок на державній службі, і запросила мерку Парижа їх обговорити.

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