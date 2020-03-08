Шмигаль заявив про дискримінацію жінок на ринку праці в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає необхідною подальшу роботу для досягнення фактичної гендерної рівності на ринку праці в Україні. "На жаль, у нашому суспільстві роботодавці все ще дискримінаційно ставляться до працівників-жінок. Міністерство соціальної політики зазначає, що лише в питанні заробітної плати це призводить до розриву в розмірі до 25 відсотків", - сказав Шмигаль у середу, 25 листопада, на четвертому Українському жіночому конгресі "Від можливостей до реальних змін", в якому він узяв участь через відеозв'язок.

За його словами, жінки недоотримують чверть зарплати через упередженість керівників, поділ професій на чоловічі й жіночі, "декрет, вік, зовнішність і навіть характер". Глава уряду наголосив, що для фактичного досягнення рівності можливостей жінок і чоловіків на ринку праці в Україні необхідна ще серйозна робота, хоча юридично ці права і закріплені в законодавстві.

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Як зауважив прем'єр-міністр, наявні факти дискримінації жінок в Україні заважають усім громадянам країни стати більш заможними та успішними. "Розширення прав і можливостей та досягнення рівноправності має суттєвий позитивний вплив на всі сфери і сприяє економічному зростанню країни загалом", - резюмував Шмигаль.

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