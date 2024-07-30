Олімпіада: змагання з тріатлону перенесли через воду в Сені

Через рясні дощі якість води в Сені погіршилася, тому олімпійські змагання з чоловічого тріатлону перенесли на 31 липня. Завтра воду протестують знову.

Через погіршення якості води в паризькій Сені змагання з чоловічого тріатлону на Олімпійських іграх-2024, заплановані на вівторок, 30 липня, перенесли на наступний день на 10:45 ранку за місцевим часом. Про це йдеться на сайті керівного органу Всесвітнього тріатлону.

"На жаль, метеорологічні явища, які ми не можемо контролювати, такі як дощ, що пройшов над Парижем 26 і 27 липня, можуть змінити якість води і змусити нас перенести захід з міркувань захисту здоров'я", - йдеться у заяві. Попри покращення якості води за останні години, показники на деяких ділянках запливу все ще перевищують допустимі норми.

Змагання з жіночого тріатлону також мають відбутися 31 липня о 8 ранку. Перед обома змаганнями експерти вимірюватимуть якість води, яка має відповідати встановленим показникам для плавання.

Водночас, як пише Associated Press, ризик штормів у прогнозі погоди на вечір 30-31 липня та 1 серпня може знову призвести до перенесення змагань. Сильні дощі зазвичай спричиняють підвищення рівня кишкової палички та інших бактерій у Сені.

Також те, що змагання заплановане на 10.45 ранку, може ускладнити його проведення через спеку, яка прогнозується 31 липня. Як вказує AP, хоча організатори та міська влада висловили впевненість, що склад води покращиться з настанням ясної теплої погоди, цього, очевидно, недостатньо для забезпечення безпеки спортсменів.

На очищення Сени витратили 1,4 млрд євро

Париж доклав величезних зусиль для покращення якості води в забрудненій Сені, щоб провести у річці плавальну частину Олімпіади. Вартість заходів з очистки Сени сягнула1,4 мільярда євро. Для цього побудували гігантський басейн для збору надлишкової дощової води і запобігання потраплянню стічних вод у річку, реконструювали каналізаційну інфраструктуру та модернізували очисні споруди.

Утім, показник бактерій в річці постійно коливається. Щодня воду тестують на рівень фекальних бактерій, відомих як кишкова паличка. Її високий вміст може свідчити про забруднення стічними водами.

Два тижні у тому у Сені робила заплив мерка Парижа Анн Ідальго , аби продемонструвати, що проводити у річці лміпійські змагання безпечно.