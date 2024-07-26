Парад човнів на Сені: у Парижі відкрилася Олімпіада-2024

Церемонія відкриття Олімпійських ігор вперше пройшла за межами головного стадіону - на Олімпіаді-2024 спортсмени, які представляють кожну з країн, в човнах пропливли Сеною.

У Парижі увечері у п'ятницю, 26 липня, пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. Вперше в історії Олімпіади церемонія відкриття проходила за межами головного стадіону - натомість тисячі атлетів у човнах пропливли річкою Сеною.

Загалом Сеною пропливли 85 човнів з учасниками Олімпіади-2024 Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/POOL/AFP/Getty Images

Вони пропливали через центр Парижа до Ейфелевої вежі, один за одним фінішуючи перед площею Трокадеро, де церемонія продовжилася.

Виводила їх уперед делегація Греції - країни-господарки античних Олімпійських ігор. Усього річкою пройшло 85 човнів.

Човен зі збірною Греції проплив Сеною на чолі колони Фото: Lars Baron/Getty Images

Чи не найбільший з них - човен зі збірною США, адже американська команда є найбільшою за чисельністю на Олімпіаді-2024 і налічує аж 592 атлети.

Водночас, попри потужну зливу, уздовж берегів Сени тривало безпрецедентне шоу з виступами співаків, музикантів, оперними аріями, а також з кабаре, танцювальними шоу, акторськими сценками, виступами гімнастів та повітряних акробатів. Зокрема, першою на церемонії відкриття виступила американська співачка Леді Гага.

Рух човнів по Сені супроводжувався безпрецедентним шоу на берегах річки Фото: DAN MULLAN/POOL/AFP/Getty Images

За церемонією спостерігали близько 300 тисяч людей зі спеціально побудованих трибун на березі річки, а ще 200 тисяч - з балконів і квартир, пише AFP. Французькі сили безпеки перебували у стані найвищої готовності. Втім, нагадаємо, напередодні невідомі здійснили підпали кількох об'єктів французької мережі швидкісних поїздів. За даними залізничного оператора SNCF, внаслідок скасування поїздів постраждали близько 800 тисяч людей, але вдень влада Парижа заявила, що на церемонію відкриття це не вплине.

Глядачі, які дивляться церемонію відкриття Олімпіади-2024 Фото: MAURO PIMENTEL/AFP/Getty Images

Україну на Олімпіаді представлять 140 атлетів

Прапор України на церемонії несли тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Загалом на Олімпіаді Україну представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Збірна України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 Фото: Maja Hitij/Getty Images

Попри те, що церемонія відкриття Олімпійських ігор відбувається лише зараз, деякі змагання стартували ще кілька днів тому. Зокрема, 24 липня збірна України з футболу зіграла перший в своїй історії матч на Олімпійських іграх проти збірної Іраку. Для українців гра закінчилася поразкою - з рахунком 1:2 на користь Іраку.

Німеччина на Олімпійських іграх у Парижі

З Німеччини на паризьку Олімпіаду вирушили 150 атлетів у супроводі приблизно сотні тренерів та помічників. Прапор ФРН на церемонії відкриття Ігор пронесли чемпіон світу з баскетболу Денніс Шредер (Dennis Schröder) та чемпіонка світу з дзюдо Анна-Марія Ваґнер (Anna-Maria Wagner).

Німецька збірна на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 Фото: Alex Davidson/Getty Images

Олімпійський вогонь запалили в саду Тюїльрі

Церемонія відкриття Олімпіади продовжилася урочистим підняттям Олімпійського прапора під гімн Ігор, а офіційне відкриття Олімпіади-2024 оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Завершальним акордом церемонії стало запалення у саду Тюїльрі Олімпійського вогню - туди під дощем його доставили найтитулованіші спортсмени світу, а далі несли представники різних видів спорту і поколінь.

Запалили вогонь у чаші під повітряною кулею французька легкоатлетка Марі-Жозе Перек та французький дзюдоїст Тедді Рінер, після чого куля полетіла у небо.

Закрив видовищну церемонію виступ французької співачки Селін Діон, яка співала з Ейфелевої вежі.

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