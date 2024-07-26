Диверсії не вплинуть на відкриття Олімпіади - мерка Парижа

Серія диверсій на французькій швидкісній залізниці напередодні відкриття літніх Олімпійських ігор в Парижі не вплине на проведення церемонії, заявили у мерії Парижа.

Серія диверсій, яка паралізувала французьку швидкісну залізницю, "не вплине на церемонію" відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі в п'ятницю ввечері, заявила мерка міста Анн Ідальго, цитує AFP.

Такі події є "неприйнятними", але вони "не впливають на транспортну мережу" французької столиці, сказала Ідальго, виступаючи перед журналістами після зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI у п'ятницю, 26 липня.

Президент МОК заявив про упевненість у владі Франції

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) також заявив, що він не стурбований ситуацією з безпекою у Франції попри те, що напередодні церемонії відкриття Олімпіади мережа швидкісних залізниць країни зазнала кількох підпалів, повідомляє dpa.

"Ми абсолютно упевнені у французькій владі", - сказав Бах, наголосивши, що всіх необхідних заходів безпеки було вжито. Він також пояснив, що Францію підтримують понад 180 іноземних спецслужб.

Німецька міністерка наголосила на необхідності заходів безпеки

Водночас міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) вважає підпали залізничних об'єктів у Франції доказом того, що зусилля, яких докладають французькі служби безпеки у зв'язку з Олімпійськими іграми, є необхідними. "Серйозні диверсії на французькій залізничній мережі показують, наскільки серйозними зараз є рівні загрози в Європі і наскільки важливими є сильні заходи безпеки для захисту Олімпійських ігор", - заявила міністерка, цитує dpa. Вона послалася на тимчасові заходи контролю на німецько-французькому кордоні, які були запроваджені за її розпорядженням у зв'язку з проведенням великої спортивної події в сусідній країні.

Нагадаємо, напередодні відкриття Олімпійських ігор у Парижі невідомі здійснили підпали кількох об'єктів французької мережі швидкісних поїздів. За даними залізничного оператора SNCF, внаслідок скасування поїздів постраждали близько 800 тисяч людей.

Олімпіада в Парижі офіційно розпочнеться в п'ятницю о 21:30 за Києвом унікальним шоу посеред Сени. Очікується, що близько 300 тисяч глядачів спостерігатимуть за церемонією з берегів річки.