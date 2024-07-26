У Парижі відкриються літні Олімпійські ігри

Україну представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Прапор України нестимуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

У п'ятницю, 26 липня, у столиці Франції Парижі відбудеться урочиста церемонія відкриття ХХХІІІ літніх Олімпійських ігор. Церемонія розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Вперше в історії церемонія відкриття Олімпіади відбудеться не на стадіоні, а у місті. 206 команд країн-учасниць Ігор-2024 на човнах пройдуть шість кілометрів річкою Сена через центр Парижа до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де церемонії продовжиться. Там же відбудеться фінальне шоу відкриття Ігор-2024.

У програмі Ігор - 32 види спорту, в яких 329 комплектів нагород розіграють 10 500 спортсменів.

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Україну представлять 140 атлетів

Україну представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Прапор України нестимуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Купка російських депутатів закликала Путіна до олімпійського перемир'я

Російські депутати різних скликань 25 липня звернулися з відкритим листом до президента Росії Володимира Путіна та політичного керівництва РФ і закликали встановити перемир'я в бойових діях в Україні на час Олімпійських ігор у Парижі. Під зверненням підписалося вже близько 40 осіб.

Більшість муніципальних депутатів, які підписали лист, є колишніми.