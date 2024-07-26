Кухар-агент з Росії готував провокації на Олімпіаді в Парижі

Про мету своєї поїздки до Парижа 40-річний уродженець Пермі Кирило Г. обмовився в п'яній розмові в аеропорту, випливає зі спільного розслідування The Insider, Der Spiegel і Le Monde.

Затриманий у Парижі 19 липня за підозрою в шпигунстві 40-річний уродженець Пермі Кирило Грязнов був завербований російськими спецслужбами для провокацій на Олімпійських іграх у Франції. Як ідеться в опублікованому в четвер, 25 липня, спільному розслідуванні видань The Insider , Der Spiegel і Le Monde , про мету своєї поїздки до Парижа Грязнов повідомив у п'яній розмові в аеропорту, чим привернув до себе увагу спецслужб.

За даними журналістів, до переїзду до Франції 2010 року Грязнов займався юриспруденцією. Після переїзду став кухарем і працював у мішленівському ресторані в Куршевелі. У 2012 році він повернувся в Росію і повідомив господарці своєї паризької квартири, що тепер працює "на державу".

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У травні 2024 року Грязнов намагався полетіти зі Стамбула до Парижа, але не потрапив на рейс, тому що був сильно п'яний. Після чого, як пише The Insider, Грязнов вирушив до Франції через Болгарію, де у п'яній розмові з випадковими людьми погрожував, що Франція "надовго запам'ятає цю Олімпіаду". Щоб довести свою причетність до спецслужб, він показував співрозмовникам якесь посвідчення і звітував телефоном, що для виконання якогось завдання найняв "людину з Кишинева".

Які саме провокації планував Грязнов у Парижі, публічно не розголошується. Однак, згідно з джерелами газети Le Parisien, ішлося про "масштабний проєкт" із "серйозними наслідками".

Зв'язки Грязнова з російськими спецслужбами

Кирила Грязнова заарештували 21 липня в його квартирі на вулиці Сен-Дені в центрі Парижа, йому висунули обвинувачення у розвідувальній діяльності в інтересах іноземної держави з метою розпалювання військових дій у Франції. За даними паризької прокуратури, під час арешту в росіянина знайшли певні "дипломатичні матеріали" і посвідчення, що вказує на його приналежність до "підрозділу V" російських спецслужб. Видання The Insider припускає, що це може бути посвідчення спецназу ФСБ "Вимпел".

Як випливає з розслідування, зв'язок підозрюваного зі спецслужбами підтверджує листування, в якому знайомі просять його "пробити" (встановити особистість - Ред.) співробітника ФСБ і сина офіцера Міноборони РФ. Зазначається також, що своїми зв'язками Грязнов може бути зобов'язаний брату Дмитру, який обіймає посаду начальника Головного управління правового забезпечення парламентських зборів Союзної держави Росії та Білорусі.

Зараз Кирило Грязнов перебуває під вартою у Франції, йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Франція не пустить на Олімпіаду підозрюваних у шпигунстві

Раніше влада Франції відмовила в доступі на Олімпіаду десяткам іноземців, побоюючись шпигунства. Заборона торкнулася приблизно ста осіб із Росії, Білорусі та низки інших держав, повідомив 20 липня виданню Le Journal du Dimanche міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен.

Він уточнив, що йдеться про іноземців, які хотіли приїхати на Олімпіаду-2024 під виглядом журналістів, фізіотерапевтів або технічного персоналу. «Ймовірно, вони були б тут не для того, щоб здійснювати напади. Але, крім розвідки і традиційного шпигунства, слід пам'ятати про доступ до точок входу в комп'ютерні мережі для здійснення кібератак», - зазначив Дарманен.

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Загалом, за словами Дарманена, при 960 тисячах досьє, перевірених спецслужбами, відмову в допуску до роботи на ОІ-2024 і можливості відвідування заходів, пов'язаних із літніми Іграми, отримали 4340 осіб, зокрема волонтери, працівники стадіонів і члени спортивних делегацій. Йдеться про підозрюваних у зв'язках із терористами, про ісламістів, радикальних активістів правого і лівого спрямування, а також про тих, хто раніше був засуджений за злочини.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Російські та білоруські спортсмени виступатимуть на них у нейтральному статусі.