У Швейцарії дипломата РФ підозрюють у шпигунстві

Федеральна прокуратура Швейцарії веде розслідування за підозрою в шпигунстві щодо російського дипломата і ще двох фігурантів, які, за даними влади, намагалися здійснити закупівлю зброї та інших небезпечних матеріалів. Про це з посиланням на відомство повідомляє в суботу, 13 липня, агенція AFP.

Зазначається, що двох чоловіків, які не мають дипломатичної недоторканності, підозрюють у порушенні закону про військове майно (Kriegsmaterialgesetz, KMG). Щодо російського дипломата федеральний департамент (міністерство) юстиції та поліції Швейцарії задовольнив клопотання федеральної прокуратури про дозвіл на проведення розслідування. При цьому на його ім'я було видано "національний ордер на затримання".

Раніше газета Tages-Anzeiger писала, що росіянин, який мав у Берні акредитацію дипломата, перебував під наглядом швейцарських спецслужб. За даними видання, він покинув Швейцарію після того, як проти нього було висунуто звинувачення в порушенні закону про військове майно.

Російські агенти у Швейцарії

Як повідомляє федеральна прокуратура Швейцарії, МЗС країни підтвердило, що після виїзду дипломатична недоторканність росіянина втратила чинність. По його справі в країні відбулися обшуки в низці будинків. Тим часом щодо підозрюваного діє презумпція невинуватості, нагадують у прокуратурі.

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У травні, на тлі війни в Україні та почастішання випадків виявлення російських агентів на Заході, швейцарські депутати вимагали від уряду посилити боротьбу зі шпигунами РФ. У 2023 році Федеральна розвідувальна служба Швейцарії NDB заявила, що країна лідирує в Європі за кількістю російських агентів, які працюють там під дипломатичним прикриттям. За оцінкою глави спецслужби Крістіана Дюссі, приблизно третина від 220 дипломатичних чи інших співробітників російського диппредставництва у Швейцарії пов'язані зі спецслужбами РФ.