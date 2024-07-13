  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніУкраїнські біженці в Німеччині
СуспільствоШвейцарія

У Швейцарії дипломата РФ підозрюють у шпигунстві

Олександра Іванова
13 липня 2024 р.

Росіянин із дипломатичною акредитацією в Берні закуповував зброю, порушуючи закон про військове майно, вважає федеральна прокуратура Швейцарії.

https://p.dw.com/p/4iG1P
Посольство Росії у Берні (архівне фото)
Посольство Росії у Берні (архівне фото)Фото: Anthony Anex/KEYSTONE/picture alliance

Федеральна прокуратура  Швейцарії  веде розслідування за підозрою в шпигунстві щодо російського дипломата і ще двох фігурантів, які, за даними влади, намагалися здійснити закупівлю зброї та інших небезпечних матеріалів. Про це з посиланням на відомство повідомляє в суботу, 13 липня, агенція AFP.

Зазначається, що двох чоловіків, які не мають дипломатичної недоторканності, підозрюють у порушенні закону про військове майно (Kriegsmaterialgesetz, KMG). Щодо російського дипломата федеральний департамент (міністерство) юстиції та поліції Швейцарії задовольнив клопотання федеральної прокуратури про дозвіл на проведення розслідування. При цьому на його ім'я було видано "національний ордер на затримання".

Раніше газета Tages-Anzeiger писала, що росіянин, який мав у Берні акредитацію дипломата, перебував під наглядом швейцарських спецслужб. За даними видання, він покинув Швейцарію після того, як проти нього було висунуто звинувачення в порушенні закону про військове майно.

Російські агенти у Швейцарії

Як повідомляє федеральна прокуратура Швейцарії, МЗС країни підтвердило, що після виїзду дипломатична недоторканність росіянина втратила чинність. По його справі в країні відбулися обшуки в низці будинків. Тим часом щодо підозрюваного діє презумпція невинуватості, нагадують у прокуратурі.

Читайте також: Шеф розвідки Швейцарії застерігає від посилення шпигунства з боку Росії

У травні, на тлі війни в Україні та почастішання випадків виявлення російських агентів на Заході, швейцарські депутати вимагали від уряду посилити боротьбу зі шпигунами РФ. У 2023 році Федеральна розвідувальна служба Швейцарії NDB заявила, що країна лідирує в Європі за кількістю російських агентів, які працюють там під дипломатичним прикриттям. За оцінкою глави спецслужби Крістіана Дюссі, приблизно третина від 220 дипломатичних чи інших співробітників російського диппредставництва у Швейцарії пов'язані зі спецслужбами РФ.

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Швейцарія

Швейцарія вимагає від РФ припинити будь-яку шпигунську діяльність на її території

Швейцарія вимагає від РФ припинити будь-яку шпигунську діяльність на її території

Після появи повідомлень про можливі випадки російського шпигунства в Швейцарії МЗС альпійської країни зажадав від Росії припинення будь-якої шпигунської діяльності на швейцарській території.
Політика17 вересня 2018 р.
Швейцарський поліцейський

Швейцарія допускає присутність у країні десятків російських шпигунів

Швейцарія допускає присутність у країні десятків російських шпигунів

Швейцарська контррозвідка зазначає, що співробітники російських спецслужб можуть працювати у країні під дипломатичним або консульським прикриттям.
Політика27 червня 2023 р.