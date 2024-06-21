Шпигували за українцем: у ФРН затримали трьох осіб

У Франкфурті-на-Майні затримали трьох чоловіків, серед них українця і росіянина, яких підозрюють у шпигунстві для іноземної розвідки.

У Франкфурті-на-Майні правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у зборі інформації для іноземної спецслужби в Німеччині. Як повідомила у п'ятницю, 21 червня, Федеральна прокуратура у Карлсруе, вони стежили за кафе, де перебувала ціль їхнього шпигування - особа з України.

Троє підозрюваних, які походять з Вірменії, Росії та України, перебувають під вартою. Їх затримали 19 червня й того ж дня суд видав ухвалу щодо їхнього арешту.

"Троє підозрюваних подорожували Німеччиною за дорученням іноземної розвідувальної служби з метою збору інформації про особу з України, яка перебувала тут", - йдеться в повідомленні слідчих.

Затримані "обґрунтовано підозрюються" у тому, що працювали на іноземну розвідслужбу, наголошується в повідомленні.

Підозрювані названі за іменами Роберт А. (Robert A.), Вардгес І. (Vardges I.) і Арман С. (Arman S.)