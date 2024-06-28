Експомічник депутата АдН отримав громадянство ФРН обманом

Володимир Сергієнко отримав громадянство Німеччини, приховавши свій російський паспорт, а тому "шахрайським шляхом" обдурив владу, йдеться в рішенні суду в Берліні, на яке посилається Der Spiegel.

Експомічника депутата Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини"(АдН) Володимира Сергієнка позбавили громадянства Німеччини на законних підставах, оскільки в процесі натуралізації той приховав від влади наявність громадянства РФ. Про це повідомив у п'ятницю, 28 червня, тижневик Der Spiegel із посиланням на наявне в його розпорядженні рішення адміністративного суду Берліна, ухвалене в середині червня. Суд наголосив, що Сергієнко обдурив владу Німеччини шахрайським шляхом.

Подаючи в 2019 році заяву на отримання громадянства ФРН, Володимир Сергієнко вказав, що в нього є лише громадянство України. У листопаді 2022 року його клопотання задовольнили, "попри серйозні побоювання органів безпеки", які підозрювали, що Сергієнко пов'язаний із російськими спецслужбами. Через рік після того берлінський сенат із внутрішніх справ анулював його натуралізацію, після виявлення в нього під час перевірки в аеропорту Гамбурга паспорта громадянина Росії. У січні нинішнього року Сергієнко оскаржив позбавлення громадянства в адміністративному суді Берліна, той у підсумку відхилив скаргу.

Це рішення - ще не остаточне, оскільки Володимир Сергієнко може оскаржити його у Вищому адміністративному суді Берліна, уточнює тижневик. За даними видання, зараз Сергієнко живе в Росії. На запит Der Spiegel він не відповів.

Сергієнко звільнився з АдН у лютому

Володимир Сергієнко, діяльність якого, за даними видання The Insider і Der Spiegel, могла курирувати російська Федеральна служба безпеки (ФСБ), звільнився з посади помічника депутата Бундестагу від АдН Ойґена Шмідта (Eugen Schmidt), про що повідомив сам Шмідт у соцмережі Facebook.

Він не пов'язав звільнення свого помічника з можливою роботою Володимира Сергієнка на ФСБ. За словами депутата, у німецьких ЗМІ проти Сергієнка триває кампанія, яка "унеможливлює продовження його роботи". Ойґен Шмідт написав також, що Сергієнко працював на нього, щоб допомогти російськомовним громадянам, "які зазнають дискримінації з початку війни в Україні".

Одночасно депутат повідомив, що подав судовий позов проти газети Bild за поширення "неправдивих фактів". Саме розслідування він пов'язав зі зростанням популярності "Альтернативи для Німеччини" і спробою німецької влади дискредитувати її.

Розслідування The Insider і Der Spiegel

Напередодні заяви Шмідта The Insider і Der Spiegel опублікували спільне розслідування, в якому розповіли про можливі зв'язки "російського політолога українського походження" Володимира Сергієнка з П'ятою службою ФСБ Росії, що відповідає за оперативну інформацію та міжнародні зв'язки.

Повідомляється, що Володимир Сергієнко, формально будучи помічником Шмідта, активно взаємодіяв із цілою низкою депутатів АдН. Зокрема, автори розслідування стверджували, що саме Сергієнко стоїть за подачею позову з вимогою припинити постачання танків Україні, поданого парламентською фракцією АдН до Федерального конституційного суду Німеччини.

Крім того, він влаштував виступ депутата Бундестагу, члена Парламентської асамблеї Ради Європи та федеральної президії АдН Гаральда Ваєля (Harald Weyel) у ПАРЄ. Під час нього Ваєль звинуватив владу України у відкритому переслідуванні парафіян Української православної церкви московського патріархату.

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