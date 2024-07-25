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Світоліна нестиме прапор України на відкритті Олімпіади-2024

Євгенія Наконечна
25 липня 2024 р.

Українська олімпійська збірна визначилась з прапороносцем для церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі. Стяг України нестиме бронзова призерка попередньої Олімпіади в Токіо тенісистка Еліна Світоліна.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (фото з архіву)
Українська тенісистка Еліна Світоліна (фото з архіву) Фото: Mosa'ab Elshamy/AP/picture alliance

Прапор України на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі нестиме українська тенісистка Еліна Світоліна. Про це спортсменка повідомила у четвер, 25 липня, в коментарі виданню "Суспільне спорт". Світоліна нестиме прапор у статусі чинної бронзової призерки Олімпіади із тенісу. Вона єдина в історії України спортсменка, яка здобувала медаль в цьому виді спорту на Олімпійських іграх.

Наразі невідомо, чи нестиме Світоліна прапор сама, чи у парі з кимось. На попереднійОлімпіаді у Токіо прапор вперше виносили двоє спортсменів:  стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин.

Світоліна стане третьою жінкою, яка нестиме прапор України на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор-2024, наголошує віидання. Першою була плавчиня Яна Клочкова у 2008 році.

Урочисте відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі відбудеться у п'ятницю, 26 липня.

Втім, деякі змагання стартували ще до початку церемонії. Зокрема, напередодні збірна України з футболу зіграла перший в своїй історії матч на Олімпійських іграх проти збірної Іраку. Для українців гра закінчилася поразкою - з рахунком 1:2 на користь Іраку.

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