У United24 з'явилися нові напрямки та ще п'ять амбасадорів

Послами зі збору коштів на підтримку України стали лауреати Нобелівської премії Пол Нерс та подружжя Мозери. Фандрейзингова платформа United24 розширяється на гуманітарне розмінування та освіту.

Фандрейзингова платформа United24, заснована рік тому, розширюється ще двома напрямками - гуманітарним розмінуванням та освітою. Про це повідомив у п'ятницю, 5 травня, президент України Володимир Зеленський під час виступу на заході з нагоди першої річниці роботи платформи, який транслювався в ефірі українського національного телемарафону.

"Сьогодні я радий оголосити, що до трьох існуючих напрямків у United24 ми додаємо ще два. Для гуманітарного розмінування робимо окремий напрямок, щоб якнайбільше людей могли на ньому зосередитися. П'ятим напрямком для United24 стане освітній, який сьогодні є пріорітетним для нас", - сказав Зеленський.

До цього платформа United24 була зосереджена на акумулюванні коштів на трьох напрямках - оборона, медична допомога, відбудова України.

За напрямком освіти до платформи приєдналися нові амбасадори - науковці та лауреати Нобелівської премії біохімік Пол Нерс, нейрофізіологи Едвард Мозер і Мей-Брітт Мозер та акторка Іванна Сахно. Першим амбасадором напрямку розмінування став філософ, політичний економіст та публіціст Френсіс Фукуяма.

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Понад 330 мільйонів доларів за рік

Загалом за рік роботи United24 акумулювала понад 330 мільйонів доларів, пожертви надійшли зі 110 країн, зазначив Зеленський.

"Коли ми кажемо United24, ми маємо на увазі величезну спільноту людей від України до Північної Америки, від Британії до Австралії, від Японії до Латинської Америки, арабський світ, Індія, абсолютно всі країни Європи. Уже за перший рік українська фандрейзингова платформа стала глобальним брендом і глобальним доказом того, що немає неможливого, коли робиш ставку на пріоритет держави Україна - на людяність", - наголосив глава української держави.

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Як повідомляється на офіційному порталі United24, за кошти, акумульовані через платформу, профільні міністерства придбали 176 машин швидкої допомоги, сотні одиниць медичного обладнання, амуніцію для українських захисників, першу в Україні машину для розмінування. Також законтрактовано понад 3839 безпілотних літальних апаратів та їх комплексів, відбудовано 11 мостів на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині та започатковано флот морських дронів.

Амбасадорами платформи були 15 відомих особистостей, зокрема, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл та Лієв Шрайбер, гурт Imagine Dragons, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, підприємець Річард Бренсон, мандрівник Беар Гріллз, українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.