Вперше в історії: українка - в півфіналі Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська здолала в середу, 24 січня, у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії ( Australian Open) чеську тенісистку Лінду Носкову (6:3; 6:4), виборовши собі таким чином вихід у півфінал змагань.

Як повідомила на своїй Facebook-сторінці Федерація тенісу України, "для одеситки це вже восьма перемога на кортах Мельбурна, адже свій шлях вона починала з кваліфікації".

Водночас як зазначає "Суспільне спорт" , Ястремська була однією з двох українок, що пробилися до чвертьфіналу на Australian Open-2024. Виходом у чвертьфінал турніру тенісистка вже оновила особистий рекорд, а разом з Мартою Костюк ще й стала авторкою національного, адже вперше на цій стадії Україна була представлена одразу двома тенісистками.

Українка в півфіналі AO - раніше недосяжний результат

Але значно вагомішим став вихід Ястремської саме до півфіналу першості, адже вона - перша українка в історії, що дійшла до 1/2 на Australian Open (AO). Дотепер авторкою найкращого результату на цьому турнірі була Еліна Світоліна, яка виходила до чвертьфіналу в 2018 і 2019 роках.

Крім того, півфінал Ястремської також є повторенням історичного рекорду України на всіх турнірах Grand Slam. Перед цим туди проходила лише Світоліна - на Вімблдоні у 2019 і 2023 роках, а також на US Open-2019. А ще, Ястремська - наймолодша українська тенісистка в історії у півфіналі Грендслемів, адже вона зіграє на цьому рівні у віці 23 років.