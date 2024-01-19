Нагадала про війну: Костюк не потиснула руку росіянці на AO

На чемпіонаті у Мельбурні українки Марта Костюк та Леся Цуренко нагадали світові про війну Росії проти України та відмовилися тиснути руку своїм суперницям з РФ та Білорусі.

Українська тенісистка Марта Костюк у п'ятницю, 19 січня, здобула перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії-2024 над росіянкою Єліною Аванесян, яка виступала під нейтральним прапором. За підсумками гри Костюк вперше у своїй кар'єрі пробилася в 1/8 фіналу Australian Open.

Як вказує німецька агенція dpa, після турніру Костюк проігнорувала традиційне рукопотискання із суперницею з РФ. Цього року на чемпіонаті в Мельбурні не було жодних згадок про війну Росії проти України на відміну від 2023 року, коли проводилися численні кампанії зі збору коштів для України, пише dpa.

"Я розумію, що у кожного є свої проблеми, і кожен зосереджений на своєму. Я тут для того, щоб нагадувати людям, що війна досі триває, і вона повинна бути зупинена. Те, що відбувається, ненормально", - заявила Костюк у своєму виступі після перемоги над Аванесян. Тенісистка наголосила, що вся її родина лишається у Києві, а сама вона отримує від мами відео з прольотом ракет над їхнім будинком. "Це абсолютно нерівна і страшна війна", - сказала Костюк.

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Цуренко програла Соболенко з Білорусі

Свій виступ після поразки у турнірі з білорускою Аріною Соболенко темі війни присвятила й українська тенісистка Леся Цуренко. Спортсменка програла із рахунком 0:6, 0:6 та завершила свою участь на Відкритому чемпіонаті Австралії-2024, відмовившись потиснути руку своїй суперниці з Білорусі, яка виступала як нейтральна тенісистка.

"Здається, що весь світ втомився чути про війну. Однак, на жаль, війна триває. Це частина мого життя, частина життя інших українців, і ми повинні говорити про це. Ми повинні нагадувати людям про Україну", - заявила Цуренко.

Вона удруге в кар'єрі та вперше з 2013 року зіграла в третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії. До програшу Соболенко українка обіграла італійку Лучію Брондзетті та представницю Іспанії Ребеку Масарову.