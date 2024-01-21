Марта Костюк вийшла в 1/4 Australian Open: обіграла росіянку

Тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над "нейтральною" росіянкою Марією Тимофєєвою і вперше в своїй кар'єрі пробилася у чвертьфінал на турнірах серії Grand Slam.

Українська тенісистка Марта Костюк у неділю, 21 січня, здобула перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) над росіянкою Марією Тимофєєвою, яка виступала під нейтральним прапором. За підсумками гри Костюк вперше у своїй кар'єрі пробилася у чвертьфінал на турнірах серії Grand Slam.

Як зазначає Федерація тенісу України, Костюк розгромила суперницю - 6:2; 6:1, а на перемогу їй вистачило 76 хвилин. Перед поєдинком українка проігнорувала традиційний ритуал із фотографуванням суперниць.

Наступною суперницею українки стане американка Корі (Коко) Гофф - переможниця US Open.

Костюк - одна з трьох українок, які подолали стартові чотири кола на Australian Open-2024. Еліна Світоліна та Даяна Ястремська поборються за місце у "вісімці" 22 січня.

Нагадаємо, 19 січня Костюк здобула перемогу над "нейтральною" росіянкою Єліною Аванесян, пробившись до 1/8, а після гри проігнорувала традиційне рукопотискання з суперницею з РФ.