Серед 3089 спортсменів на Олімпійських іграх 1924 року було лише 135 жінок. Хоча на той час жінки вже впродовж 24 років допускались до олімпійських змагань. Кількість жіночих дисциплін, однак, усе ще була невеликою: позмагатись між собою за медалі жінки могли лише у фехтуванні, плаванні, стрибках у воду та тенісі.