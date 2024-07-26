Олімпійські ігри в Парижі у 2024-му й сто років тому
Минуло 100 років і Олімпійські ігри повернулися до Парижу. За цей час багато що змінилося. Але й 1924 року було чимало спортивних досягнень та справжніх спортивних зірок.
1924 - У передмісті Парижу
Сто років тому більшість змагань проводилися за межами міста. Лише велосипедна арена "Велодром д'Івер" розташовувався поруч з Ейфелевою вежею. Майже все олімпійське життя тоді відбувалося в Коломбі, муніципалітеті неподалік від Парижу, де розташований колишній Олімпійський стадіон (фото). Він також використовуватиметься й у 2024 році: як хокейний стадіон.
2024 - У самому центрі Парижу
Цього разу Олімпійські ігри відбуваються переважно в самому серці Парижу. Поблизу Ейфелевої вежі, на Площі Згоди, перед Домом інвалідів та Великим палацом зведені тимчасові арени й спортивні зали. Навіть Сена стала місцем проведення змагань.
1924 - Церемонія відкриття, котра згодом стала "класикою"
На церемонії відкриття Олімпійських ігор 1924 року вперше запровадили такий ритуал: всі команди на чолі зі збірною Греції виходять на Олімпійський стадіон і вишиковуються там в очікуванні офіційного оголошення початку Ігор. Відтоді ця процедура стала незмінною частиною всіх Олімпійських ігор.
2024 - Церемонія відкриття з відхиленням від традицій
Відкриття ж Олімпіади-2024 у Парижі є унікальним. Спортсмени не зберуться на стадіоні, а на 600 човнах пропливуть Сеною - повз Собор Паризької Богоматері до Мосту Александра III, де власне й відбудеться церемонія відкриття.
1924 - Без поспіху й стресу
Церемонія відкриття Літніх Олімпійських ігор 1924 року відбулась 4 травня, а церемонія закриття - 27 липня. Тобто Ігри тривали майже три місяці, а точніше 83 дні. Загалом розігрувалося 126 медалей у 23 видах спорту.
2024 - Щільний графік змагань
Сто років потому стресу значно більше: між відкриттям та закриттям Олімпіади 2024 лише 17 днів. Водночас програма є більш насиченою: розігрується загалом 329 медалей у 32 різних видах спорту. У регбі, гандболі та футболі групові раунди починаються за два дні до офіційного відкриття Олімпійських ігор.
1924 - На старті майже без жінок
Серед 3089 спортсменів на Олімпійських іграх 1924 року було лише 135 жінок. Хоча на той час жінки вже впродовж 24 років допускались до олімпійських змагань. Кількість жіночих дисциплін, однак, усе ще була невеликою: позмагатись між собою за медалі жінки могли лише у фехтуванні, плаванні, стрибках у воду та тенісі.
2024 - Гендерний паритет
В Олімпійських іграх 2024 беруть участь 10 500 спортсменок і спортсменів, а саме 5250 чоловіків і 5250 жінок. Таким чином нинішня Олімпіада у Парижі стала першою з абсолютним гендерним паритетом з огляду на кількість атлеток і атлетів.
1924 - Рекорд на біговій доріжці
Британець Гарольд Абрахамс переміг у бігу на 100 метрів, подолавши дистанцію за 10,6 секунди (фото). На той час це був олімпійський рекорд. Спортивна дуель між євреєм Абрахамсом і шотландцем-католиком Еріком Лідделлом пізніше була увічнена в художньому фільмі "Вогняні колісниці", нагородженому премією "Оскар" як краща стрічка 1981 року.
2024 - Швидше, ніж десять секунд
Через сто років після рекорду Абрахамса цього результату ймовірно не вистачило б навіть для кваліфікації. На Олімпійських іграх у Токіо на дистанції 100 метрів переміг італієць Марсель Якобс. Йому знадобилось 9,80 секунди. У Парижі фаворитом вважається спринтер із США Ноа Лайлс (на фото: другий праворуч). Нещодавно він покращив свій особистий результат на 100 метрах до 9,81 секунди.
1924 - "Екзотика" на конях
З сьогоднішньої перспективи, дивлячись на програму змагань Олімпійських ігор 1924 року, лише поло здається дещо екзотичним поряд з класичними олімпійськими видами спорту. Однак гра на конях справді була олімпійською дисципліною з 1900 по 1936 рік.
2024 - "Екзотика" в сучасному Парижі
Сто років потому МОК намагається привернути більшу увагу молоді і останнім часом розширює перелік олімпійських видів спорту. У Парижі в 2024 році вперше на Олімпійських іграх відбудуться змагання з брейкінгу.