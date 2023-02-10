Лого МОК на тлі прапорів РФ і БілорусіФото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance
СпортСвіт
Без бойкоту: 35 країн вимагають від МОК Олімпіади без росіян
Анастасія Шепелева
3 год. тому
За словами міністерки спорту Литви, 35 країн погодилися вимагати від Міжнародного олімпійського комітету заборони на участь росіян в Олімпіаді. Якщо той погодиться на компроміс, бойкоту ігор можна буде уникнути.
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За результатами відеоконференції міністрів спорту країн Заходу в п'ятницю, 10 лютого, литовська міністерка Юргіта Сюгздініене повідомила, що 35 країн домагатимуться від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заборони російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року через війну Росії проти України за підтримки Білорусі.
Серед інших, до цих країн входять США, Австралія, Японія, Великобританія, Німеччина та Франція, яка прийматиме Олімпіаду.
Поки без бойкоту: Компроміс - створення команди біженців
"Ми йдемо в тому напрямку, що нам не знадобиться бойкот, тому що всі країни одностайні", - цитує Сюгздініене агенція Reuters.
Водночас міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що про бойкот наразі не йдеться, адже є інші способи тиску на МОК, які можуть бути розглянуті в першу чергу. Як можливий компроміс, він назвав створення команди біженців, до якої увійшли би російські та білоруські спортсмени-дисиденти.
Тим не менш, додав Бортнічук, сценарій бойкоту спортивної події виключати не можна.
Зеленський: МОК втратив чесність
На онлайн-зустрічі міністрів також виступив президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що принципи нейтралітету МОК не можуть бути застосовані щодо війни Росії. Він зауважив, що сама лише присутність представників держави-терориста - "маніфестація насильства й беззаконня", а також нагадав, що 228 українських спортсменів і тренерів загинули за рік російської агресії проти України.
"Якби олімпійськими видами спорту були вбивства й ракетні удари, то ви знаєте, яка національна збірна взяла б перше місце. І не важливо, чи був би в цієї збірної її офіційний прапор - державний триколор. Російські терористи використовують різну символіку", - наголосив Зеленський.
Він додав, що терор РФ "не перекрити удаваною нейтральністю чи білим прапором" і закликав МОК до чесності, "яку він, на жаль, загубив".
Він спрямував відповідного листа голові Національного олімпійського комітету України (НОК), міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту, у якому зазначив, що участь росіян і білорусів в іграх під нейтральним прапором "ще навіть не обговорювалася конкретно", а заяви, що це підтримуватиме російське вторгнення є "наклепницькими". Натомість Бах вбачає у відстороненні російських спортсменів дискримінацію.