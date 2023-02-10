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Лого МОК на тлі прапорів РФ та Білорусі
Лого МОК на тлі прапорів РФ і БілорусіФото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance
СпортСвіт

Без бойкоту: 35 країн вимагають від МОК Олімпіади без росіян

Анастасія Шепелева
3 год. тому

За словами міністерки спорту Литви, 35 країн погодилися вимагати від Міжнародного олімпійського комітету заборони на участь росіян в Олімпіаді. Якщо той погодиться на компроміс, бойкоту ігор можна буде уникнути.

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За результатами відеоконференції міністрів спорту країн Заходу в п'ятницю, 10 лютого, литовська міністерка Юргіта Сюгздініене повідомила, що 35 країн домагатимуться від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заборони російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року через війну Росії проти України за підтримки Білорусі.

Серед інших, до цих країн входять США, Австралія, Японія, Великобританія, Німеччина та Франція, яка прийматиме Олімпіаду. 

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Поки без бойкоту: Компроміс - створення команди біженців

"Ми йдемо в тому напрямку, що нам не знадобиться бойкот, тому що всі країни одностайні", - цитує Сюгздініене агенція Reuters.

Водночас міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що про бойкот наразі не йдеться, адже є інші способи тиску на МОК, які можуть бути розглянуті в першу чергу. Як можливий компроміс, він назвав створення команди біженців, до якої увійшли би російські та білоруські спортсмени-дисиденти. 

Тим не менш, додав Бортнічук, сценарій бойкоту спортивної події виключати не можна.

Зеленський: МОК втратив чесність

На онлайн-зустрічі міністрів також виступив президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що принципи нейтралітету МОК не можуть бути застосовані щодо війни Росії. Він зауважив, що сама лише присутність представників держави-терориста - "маніфестація насильства й беззаконня", а також нагадав, що 228 українських спортсменів і тренерів загинули за рік російської агресії проти України.

"Якби олімпійськими видами спорту були вбивства й ракетні удари, то ви знаєте, яка національна збірна взяла б перше місце. І не важливо, чи був би в цієї збірної її офіційний прапор - державний триколор. Російські терористи використовують різну символіку", - наголосив Зеленський.

Він додав, що терор РФ "не перекрити удаваною нейтральністю чи білим прапором" і закликав МОК до чесності, "яку він, на жаль, загубив".

МОК звинувачує Україну в наклепі

Напередодні президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) закликав Україну відмовитися від погроз бойкоту Олімпіади-2024 через участь російських і білоруських спортсменів.

Він спрямував відповідного листа голові Національного олімпійського комітету України (НОК), міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту, у якому зазначив, що участь росіян і білорусів в іграх під нейтральним прапором "ще навіть не обговорювалася конкретно", а заяви, що це підтримуватиме російське вторгнення є "наклепницькими". Натомість Бах вбачає у відстороненні російських спортсменів дискримінацію.

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Лого МОК на тлі прапорів РФ та Білорусі

Без бойкоту: 35 країн вимагають від МОК Олімпіади без росіян

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