Фехтувальникам Росії та Білорусі відкрили шлях до Парижа?

Рішення Міжнародної федерації фехтування про допущення російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних турнірах ґрунтувалося на рекомендаціях МОК. Але воно викликає неоднозначну реакцію у світі.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила з середини квітня 2023 року допустити спортсменів з Росії та Білорусі, а також команди та офіційних представників цих країн до міжнародних змагань, що відкриває їм шлях до участі в Олімпійських іграх у Парижі наступного року.

Рішення, ухвалене після голосування членів FIE на позачерговому конгресі, робить фехтування другим олімпійським видом спорту після дзюдо, керівництво якого дослухалося до позиції Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який ще в січні 2023 року заявив про те, що вивчає "можливість" для спортсменів із Росії та союзної їй Білорусі виступати в Парижі в нейтральному статусі, без прапорів і гімнів.

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МОК посилається на права людини, стверджуючи, що жоден спортсмен не повинен зазнавати дискримінації через свій паспорт. Але багато країн засудили плани організації як передчасні, коли в Україні триває кривава війна, розв'язана Кремлем.

Рішення FIE критикують у Німеччині й США

У Федерації фехтування США заявили, що "розчаровані, засмучені та стурбовані - хоча й не здивовані - результатами голосування, під час якого понад 60 відсотків країн проголосували за повернення фехтувальників та офіційних осіб з Росії та Білорусі на міжнародні змагання". "Голосування "за" більш ніж 80 делегатів хоч і не є прямим схваленням дій Росії, але надсилає світові сигнал про те, що більша частина фехтувальної міжнародної спільноти готова заплющити очі та привітати повернення фехтувальників, яких фінансує й підтримує російський уряд. Деякі з цих фехтувальників мають прямі зв'язки з військовими, і багато хто з них публічно не засудив злочинні дії свого уряду", - зазначається в заяві генерального директора Федерації фехтування США Філа Ендрюса, опублікованій пресслужбою федерації.

Німецька фехтувальниця Леа Крюґер Фото: Kohring/ Eibner-Pressefoto/picture alliance

Своєю чергою фехтувальниця збірної Німеччини Леа Крюґер (Lea Krüger) висловила в інтерв'ю DW свою незгоду з рішенням FIE. "Я повністю розчарована міжнародною федерацією і спортивною системою в цілому, - сказала спортсменка. - Ніхто ніколи не піклується про спортсменів. Жодна з цих організацій не бере на себе відповідальності за свої рішення. І зараз у нас склалася ситуація, коли я перебуватиму на доріжці з російським спортсменом і мені доведеться вирішувати, як поводитися. У підсумку ми, спортсмени, повинні взяти на себе відповідальність за те, чого ми ніколи не вирішували. Це повний безлад".

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Що розуміти під "нейтралітетом" і як його гарантувати?

FIE не опублікувала розширеної інформації про хід голосування, але, за даними російських ЗМІ, "за" проголосували 89 делегатів, "проти" - 46. У заяві FIE тим часом вказується, що участь російських і білоруських фехтувальників "залежатиме від можливих майбутніх рекомендацій/рішень МОК" і стане можливою "відповідно до умов нейтралітету та індивідуального допуску".

Однак Леа Крюґер стверджує, що і FIE, і МОК не змогли визначити, що насправді означає нейтралітет і як його можна гарантувати. "Нейтралітет, який ми мали в попередні роки щодо Росії (під час дії санкцій, накладених на російський спорт через системний допінг . - Ред.), не був чітким нейтралітетом, - нагадала спортсменка. - Мають бути жорсткіші правила. МОК повинен показати, як може працювати справжній нейтралітет".

На Олімпіаді в Токіо російські спортсмени виступали під олімпійським прапором Фото: Patrick Smith/Getty Images

Україна разом з Польщею та країнами Балтії належить до групи країн, які пригрозили бойкотом у тому випадку, якщо росіян і білорусів допустять до участі в Олімпіаді в Парижі. У такому виді спорту, як фехтування, де спортсмени змагаються безпосередньо однин проти одного, українці можуть зіткнутися на доріжці з росіянами, які мають безпосереднє відношення до російський військових, наприклад, є членами Центрального спортивного клубу армії (ЦСКА).

"А що буде з українськими спортсменами? Як вони реагуватимуть на змаганнях, як вони даватимуть раду цій ситуації? - запитує Крюґер. -Зараз вони абсолютно самотні".

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Вплив Росії на фехтування

До минулого року президентом і головним спонсором FIE був російський мільярдер Алішер Усманов. Він пішов з цієї посади після початку війни, як і Станіслав Поздняков, який очолював Європейську конфедерацію фехтування. Поздняков також є президентом Олімпійського комітету Росії; його дочка Софія - російська шаблістка, дворазова олімпійська чемпіонка Токіо-2020.

На думку німецької спортсменки Крюґер, рішення FIE свідчить про вплив Росії на її спорт та про зв'язки федерації з МОК, президент якого Томас Бах (Thomas Bach) - олімпійський чемпіон у командному турнірі рапіристів 1976 року в Монреалі. "Було зрозуміло, що фехтування буде одним із перших видів спорту, куди повернуться росіяни, - вважає вона. - Усманов дає федерації багато грошей. У нас немає великих спонсорів у фехтуванні, тому ми дуже залежимо від нього у плані грошей. Тож ви бачите, що зв'язок між спортивною політикою, фехтуванням і Росією дуже тісний".

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Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і президент РФ Володимир Путін в Сочі, 23 лютого 2014 року Фото: Tatyana Zenkovich/dpa/picture alliance

Велика проти Харлан

Протистояння української та російської шаблісток було одним із символів фехтування у XXI столітті. І знову росіянка Софія Велика та українка Ольга Харлан опинилися по різні боки доріжки.

П'ятиразова призерка Олімпійських ігор з фехтування Софія Велика привітала рішення FIE. "Вірила, що це має статися, і хочу подякувати колегам із різних країн, які проголосували за наше повернення. Спорт має забезпечувати рівні права й умови, і здоровий глузд нарешті взяв гору", - цитує її російське державне інформаційне агентство "ТАСС".

Багаторазова призерка Олімпіад, олімпійська чемпіонка 2008 року українка Ольга Харлан, коментуючи рішення FIE, заявила, що відчуває "розчарування... гнів... несправедливість...". "Але, на жаль, деякі люди не можуть поставити себе на наше місце. Вони просто не хочуть, бо їм це боляче і не потрібно. У них фальшиві думки: "Спортсмени не винні", "Спорт поза політикою", "Ми всі родина і повинні жити в мирі". Але ця думка руйнується в той момент, коли на твій дім, на твою землю падають бомби, коли тобі доводиться жити під бомбами, коли тобі доводиться йти на передову і захищати свою сім'ю від убивць, які хочуть знищити твоє життя і багато чого іншого, що не снилося навіть у жахливих снах. Ці люди ніколи не зрозуміють, поки це не трапиться з ними", - написала спортсменка у своєму Facebook.

Проблеми для Німеччини

Рішення FIE може принести проблеми Німеччині. У травні в німецькому Таубербішофсгаймі (федеральна земля Баден-Вюртемберг) має відбутися етап Кубка світу з жіночої рапіри, але поки що не зрозуміло, чи дозволять в'їзд до Німеччини спортсменкам із Росії та Білорусі.

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"Федерація фехтування Німеччини зараз очікує запиту від FIE про те, чи можна гарантувати в'їзд російських і білоруських фехтувальниць до Німеччини. В іншому випадку нам, імовірно, загрожуватиме скасування міжнародних змагань з фехтування в Німеччині", - говориться в заяві, опублікованій на сайті федерації.