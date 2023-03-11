Лондон закликав спонсорів не допустити росіян на Олімпіаду

Уряд Великобританії в п'ятницю, 10 березня, звернувся до спонсорів літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК) з метою не допустити спортсменів із Росії та Білорусі до змагань. Відповідне прохання британської міністрерки культури, ЗМІ та спорту Люсі Фрейзер адресовано 13 найбільшим спонсорам ОІ-2024, у тому числі компаніям Airbnb, Visa та Samsung. "Ми знаємо, що спорт та політика в Росії та Білорусі сильно переплетені, і ми сповнені рішучості не допустити того, щоб ці режими використовували спорт у пропагандистських цілях", - написала Фрейзер.

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Кількома годинами раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій закликав усі парламенти світу "висловити свою чітку і рішучу незгоду" з будь-якими пропозиціями дозволити російським і білоруським спортсменам та офіційним особам брати участь в Олімпійських іграх або інших міжнародних змаганнях, зокрема під нейтральним прапором. Усі 109 депутатів литовського парламенту проголосували за те, щоб обмеження діяли доти, доки Росія не припинить повномасштабну військову агресію проти України.

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МОК поки що не визначився

Водночас МОК, як і раніше, не визначився з остаточним рішенням про допуск російських та білоруських атлетів до участі в паризькій Олімпіаді. Наприкінці січня виконком МОК оприлюднив заяву, згідно з якою спортсмени цих країн теоретично можуть бути допущені до змагань під час виконання двох умов. По-перше, вони можуть брати участь у турнірах у статусі "нейтральних спортсменів" і "в жодному разі не представляти свою державу або будь-яку іншу організацію у своїй країні". Друга умова - повне дотримання Олімпійської хартії. Це означає, що до змагань слід допускати лише спортсменів, які "не виступали проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні", та дотримувалися всіх антидопінгових правил.

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