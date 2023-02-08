Росіяни на Олімпіаді: в Німеччині доєдналися до критики МОК
Аліна Коломієць
46 хв. тому
У комісії Бундестагу з питань спорту долучилися до критики Міжнародного олімпійського комітету, який пропонує допустити російських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором.
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Голова парламентської комісії з питань спорту Німеччини Франк Улльріх (Frank Ullrich) приєднався до критиків можливого допуску російських спортсменів на міжнародні спортивні змагання під нейтральним прапором, зокрема на Олімпійські ігри 2024 року, які пройдуть у Франції.
"Це неправильний сигнал - думати про участь спортсменів з Росії, поки РФ веде війну на європейській землі. Життя і права незліченної кількості людей нехтуються і знищуються через російську агресивну війну", - заявив він у середу, 8 лютого, медіагрупі Funke.
Тим часом його заступник Філіп Кремер (Philip Krämer) заявив, що білоруські спортсмени також повинні залишатися під забороною доти, доки Білорусь є близьким союзником Росії у війні проти України.
Відкрито проти участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх, крім Польщі, виступили країни Балтії. Вони допускають бойкот Олімпіади в разі участі спортсменів із РФ і Білорусі. Проти росіян і білорусів на Олімпіаді виступила також Чехія, однак її олімпійський комітет каже, що не підштовхуватиме своїх спортсменів до бойкоту ігор. Національний олімпійський комітет України підтримав бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску до змагань росіян і білорусів.