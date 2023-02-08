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Логотип МОК на тлі прапорів РФ і Білорусі
Логотип МОК на тлі прапорів РФ і БілорусіФото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Росіяни на Олімпіаді: в Німеччині доєдналися до критики МОК

Аліна Коломієць
46 хв. тому

У комісії Бундестагу з питань спорту долучилися до критики Міжнародного олімпійського комітету, який пропонує допустити російських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором.

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Голова парламентської комісії з питань спорту Німеччини Франк Улльріх (Frank Ullrich) приєднався до критиків можливого допуску російських спортсменів на міжнародні спортивні змагання під нейтральним прапором, зокрема на Олімпійські ігри 2024 року, які пройдуть у Франції.

"Це неправильний сигнал - думати про участь спортсменів з Росії, поки РФ веде війну на європейській землі. Життя і права незліченної кількості людей нехтуються і знищуються через російську агресивну війну", - заявив він у середу, 8 лютого, медіагрупі Funke.

Тим часом його заступник Філіп Кремер (Philip Krämer) заявив, що білоруські спортсмени також повинні залишатися під забороною доти, доки Білорусь є близьким союзником Росії у війні проти України.

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40 країн можуть протестувати проти росіян на Олімпіаді

Допустити російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором до участі в Олімпійських іграх-2024 пропонує Міжнародний олімпійський комітет (МОК). 

За словами міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука, 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. Він зазначив, що серед них, зокрема, можуть бути члени Європейського Союзу та Великобританія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту країн Заходу, повідомив Бортнічук.

Відкрито проти участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх, крім Польщі, виступили країни Балтії. Вони допускають бойкот Олімпіади в разі участі спортсменів із РФ і Білорусі. Проти росіян і білорусів на Олімпіаді виступила також Чехія, однак її олімпійський комітет каже, що не підштовхуватиме своїх спортсменів до бойкоту ігор. Національний олімпійський комітет України підтримав бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску до змагань росіян і білорусів.

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