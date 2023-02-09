Мерка Парижа в Києві: Не хочу участі росіян на Олімпіаді

Анн Ідальго вважає неприйнятними виступи російських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі, поки РФ бомбардує українців. Тим часом МОК більшу проблему бачить в кампанії України проти участі росіян в Олімпіаді.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа мерка міста Анн Ідальго у четвер, 9 лютого, приїхала до Києва, де заявила, що не хоче, щоби російські атлети брали участь в Олімпійських іграх, які столиця Франції прийматиме в 2024 році.

Під час візиту вона виступила у Київській міській раді та провела зустріч у київській мерії. "Ви цілком справедливо задавалися питанням про дозвіл, який приймаюче місто могло би надати спортсменам, які є громадянами країни, що чинить найстрашніші воєнні злочини проти вашого населення. Ми вас розуміємо", - цитує її Telegram-канал мера української столиці Віталія Кличка.

"Поки російські війська продовжуватимуть вас бомбардувати, націлюватися на ваше цивільне населення та вашу інфраструктуру, поки російські солдати окупують вашу територію, я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях", - заявила Ідальго.

Вона також висловила переконання, що "Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зможе підтримати цю позицію".

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МОК закликає Україну відмовитися від погроз

Тим часом президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) закликав Україну відмовитися від погроз бойкоту Олімпіади-2024 через участь російських і білоруських спортсменів. Він спрямував відповідного листа голові Національного олімпійського комітету України (НОК), міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту.

За словами Баха, участь росіян і білорусів в іграх під нейтральним прапором "ще навіть не обговорювалася конкретно", заяви, що це підтримуватиме російське вторгнення є "наклепницькими", а їхнє відсторонення - буде дискримінацією.

"Тому ваш лист до ваших колег з НОКів, міжнародних федерацій, членів МОК і майбутніх господарів Олімпійських ігор, який тисне на них у спробі публічно вплинути на ухвалення ними рішень, був сприйнятий переважною більшістю з них щонайменше, як такий, що викликає надзвичайний жаль", - цитує лист у четвер агенція Reuters.

Міжнародна критика МОК

Запропонований МОК допуск російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором критикує не тільки Україна.

За словами міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука, 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. Серед них, зокрема, можуть бути члени Європейського Союзу та Великобританія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту західних країн.

Наразі відомо, що крім України і Польщі, бойкот Олімпійських ігор допускають країни Балтії. Проти участі росіян і білорусів у змаганнях виступили також олімпійські комітети Чехії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

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