Глава МОК виступив проти втручання політиків у змагання

Томас Бах гостро відреагував на критику у бік МОК і зазначив, що "не урядам вирішувати, кому брати участь у спортивних змаганнях". Раніше 35 держав Заходу підтримали заборону на участь росіян і білорусів у Іграх.

Президент Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) заявив, що уряди не мають права вирішувати, кому брати участь в спортивних змаганнях. Таку думку він висловив у неділю, 12 лютого, у відповідь на запитання про можливе відсторонення російських та білоруських спортсменів від Олімпійських ігор в Парижі в 2024 році.

"Не урядам вирішувати, хто може брати участь і в яких спортивних змаганнях - це б поклало кінець міжнародним спортивним змаганням, чемпіонатам світу та Олімпійським іграм, якими ми їх знаємо", - цитує Баха агенція SID.

Президент МОК наголосив, що відокремлення спорту від політики є священним для глави організації. За його словами, він розуміє реакцію українських спортсменів з людської точки зору, втім МОК має "виконати нашу мирну місію - об'єднати людей".

Комітет намагається знайти рішення, яке відповідатиме місії спорту - "об'єднувати, а не сприяти ще більшій конфронтації та ескалації", продовжив Бах та додав, що час "покаже, хто зробить більше для миру".

"Ті, хто намагається тримати кордони відкритими і спілкуватися. Або ті, хто хоче ізолювати і розділити", - заявив голова МОК.

Він також нагадав про участь росіян та білорусів під нейтральним прапором на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. "То чому це не повинно бути можливим, наприклад, у плаванні або гімнастиці?" - обурився Бах.

35 держав Заходу підтримали заборону на участь росіян

Наприкінці січня МОК порушив питання про можливість повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Серед умов, які це уможливлять, організація назвала участь спортсменів під нейтральним прапором - без гімнів та національної символіки.

У відповідь на це український парламент направив листа до МОК, а також національних олімпійських комітетів, міжнародних спортивних федерацій та парламентів країн світу з вимогою заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, зокрема й Олімпійських іграх-2024, до завершення збройної Росії агресії проти України.

Якщо ж росіян та білорусів все ж допустять, Національний олімпійський комітет України підтримав бойкот Олімпіади-2024.

Підхід МОК до цього питання критикує не лише Україна. На зустрічі міністрів спорту держав Заходу 10 лютого 35 країн ухвалили рішення домагатися повної заборони участі атлетів з РФ та Білорусі на Олімпіаді. Серед них - зокрема, США, Австралія, Японія, Великобританія, Німеччина та Франція, яка прийматиме змагання.

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