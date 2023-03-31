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СпортУкраїна

Тенісистів з Росії та Білорусі повернули на Вімблдон

Олександр Куницький
2 год. тому

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Великобританію не давати візи російським і білоруським спортсменам після того, як їм дозволили брати участь у Вімблдонському тенісному турнірі.

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Всеанглійський тенісний клуб та Асоціація лаун-тенісу (LTA), які займаються проведенням турнірів у Великобританії, дозволили у п'ятницю, 31 березня, російським і білоруським гравцям змагатися на Вімблдоні, що пройде в липні цього року.

Взяти участь у турнірі зможуть лише ті спортсмени, які підпишуть угоду про нейтралітет. Вони повинні погодитись не представляти Росію чи Білорусь та підтвердити, що не отримують фінансування від своїх держав або компаній, які контролюються ними. Спортсменам буде заборонено висловлювати підтримку війни Росії проти України чи дій їхніх урядів. Відкрито критикувати війну та свої уряди від них не вимагатиметься через імовірність переслідування після повернення додому, пише британське видання The Guardian.

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"Ми продовжуємо категорично засуджувати незаконне вторгнення Росії, і наша щира підтримка залишається з народом України. Це було неймовірно важке рішення, яке не ухвалили з легкістю або без великої уваги до тих, на кого воно вплине", - наголосив очільник Всеанглійського тенісного клубу Ян Г'юїтт.

Рішення про повернення спортсменів з РФ і Білорусі британські тенісні організації пов'язують з санкціями з боку міжнародних Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіночої тенісної асоціації (WTA). Зокрема, учасники торішнього Вімблдону не отримали рейтингові бали від ATP і WTA, а організаторам турніру виписали штраф на два мільйони доларів і попередження про позбавлення членства в разі продовження заборони.

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Україна просить відмовляти у візах

Це рішення розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши його "аморальним". Також він закликав британський уряд відмовити у візах російським і білоруським тенісистам, які планують взяти участь у Вімблдонському турнірі.

"Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великобританії відмовити їхнім гравцям у візах", - написав міністр у Twitter.

Відмблдонський турнір - один з чотирьох найбільших і найпрестижніших щорічних тенісних турнірів у світі.

Нагадаємо, 28 березня після чотиримісячних консультацій Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям допускати до стартів російських і білоруських спортсменів як нейтральних атлетів. Рекомендація поки не стосується Олімпійських ігор. Рішення щодо них ухвалять не раніше літа.

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