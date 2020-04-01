Вімблдонський турнір, або просто Вімблдон, - найстаріший у світі тенісний турнір. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вімблдон".

Вімблдонський турнір вважається найстарішим у світі тенісним турніром. Він відбувається щорічно в кінці червня й триває два тижні. Вімблдонський турнір входить до серії тенісних турнірів Grand Slam, які в Україні називають турнірами Великого шолома. Крім Вімблдонського турніру, до турнірів Великого шолома належать також Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open), Відкритий чемпіонат Франції (French Open) та Відкритий чемпіонат США (US Open). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.