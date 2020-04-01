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Вімблдонський турнір

Вімблдонський турнір, або просто Вімблдон, - найстаріший у світі тенісний турнір. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вімблдон".

Вімблдонський турнір вважається найстарішим у світі тенісним турніром. Він відбувається щорічно в кінці червня й триває два тижні. Вімблдонський турнір входить до серії тенісних турнірів Grand Slam, які в Україні називають турнірами Великого шолома. Крім Вімблдонського турніру, до турнірів Великого шолома належать також Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open), Відкритий чемпіонат Франції (French Open) та Відкритий чемпіонат США (US Open). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Через коронавірус Вімблдон не відбудеться вперше з 1945 року

Через коронавірус "Вімблдон" не відбудеться вперше з 1945 року 01.04.2020

Відмблдонський турнір з тенісу в 2020 році не відбудеться через пандемію коронавірусу SARS-Cov-2. Востаннє "Вімблдон" не проводився у 1945 році.
Еліна Світоліна пробилася до півфіналу Вімблдону

Еліна Світоліна пробилася до півфіналу Вімблдону 09.07.2019

У чвертьфіналі Еліна Світоліна впевнено в двох сетах перемогла чеську тенісистку Кароліну Мухову. За вихід у фінал вона позмагається із Сімоною Галеп.
Анжелік Кербер перемогла Серену Вільямс у фіналі Вімблдону

Анжелік Кербер перемогла Серену Вільямс у фіналі "Вімблдону" 14.07.2018

Анжелік Кербер взяла реванш у Серени Вільямс за поразку у фіналі "Вімблдону" в 2016 році. Це третій титул на турнірах серії Grand Slam для німецької тенісистки.
Найдовший півфінал в історії Вімблдону: Андерсон переміг Ізнера

Найдовший півфінал в історії "Вімблдону": Андерсон переміг Ізнера 13.07.2018

Кевін Андерсон з Південної Африки та Джон Ізнер зі США боролися на корті за вихід до фіналу "Вімблдону" понад 6 годин. У п’ятому сеті Андерсону вдалося все ж дотиснути Ізнера.
Федерер здобув рекордний восьмий титул переможця Вімблдону

Федерер здобув рекордний восьмий титул переможця "Вімблдону" 16.07.2017

У фінальному поєдинку Роджер Федерер досить легко переміг хорватського тенісиста Маріна Чиліча у трьох сетах. Це вже 19-й для швейцарця титул на турнірах "Великого шолома".