МОК визначиться щодо участі РФ і Білорусі в Олімпіаді влітку

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах каже, що рішення щодо участі РФ і Білорусі на Олімпіаді ухвалять після літа, оскільки питання "дуже складне".

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не ухвалюватиме рішення щодо участі атлетів з Росії та Білорусі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, доки офіційно не запросить в липні спортсменів з усього світу до Франції, повідомляє агентство dpa.

Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) у четвер, 30 березня, після завершення триденних засідань виконавчої ради сказав, що рішення, ймовірно, ухвалять після літа, оскільки питання "дуже складне".

Відповідно до свого статуту, МОК запросить спортсменів на змагання в Парижі за рік до церемонії відкриття, яка запланована на 26 липня 2024 року.

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Бах назвав критику МОК "жалюгідною"

Водночас Бах назвав "жалюгідною" критику з боку європейських урядів спроб повернути російських і білоруських спортсменів до світового спорту перед Олімпіадою-2024, пише Associated Press.

За його словами, ці уряди, серед яких і уряд його рідної країни - Німеччини, мають "подвійні стандарти", зосереджуючись на спортсменах із країн, які беруть участь лише в одній із приблизно 70 воєн і збройних конфліктів, що тривають у світі.

Раніше МОК рекомендував дозволити атлетам із Росії та Білорусі повернутися до змагань в нейтральному статусі за низки умов. Одна з них - вони не повинні працювати за контрактом з російськими чи білоруськими військовими. Сьогодні Бах уточнив, що це правило не має стосуватися тих, хто відслужив один рік обов'язкової служби.

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Коаліція за скасування рекомендацій МОК

Рекомендації МОК міжнародним федераціям з окремих видів спорту, які стосуються міжнародних змагань, але не Олімпійських ігор, викликали шквал критики у світі.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав їх ганебними і додав, що Польща створить коаліцію країн, аби вимагати скасування рекомендацій МОК.

Україна вже заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо до неї допустять росіян і білорусів.