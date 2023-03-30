  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Олімпійські кільця у Парижі
Олімпійські кільця у ПарижіФото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance
СпортСвіт

МОК визначиться щодо участі РФ і Білорусі в Олімпіаді влітку

Дар'я Нинько
32 хв. тому

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах каже, що рішення щодо участі РФ і Білорусі на Олімпіаді ухвалять після літа, оскільки питання "дуже складне".

https://p.dw.com/p/4PWVo

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не ухвалюватиме рішення щодо участі атлетів з Росії та Білорусі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, доки офіційно не запросить в липні спортсменів з усього світу до Франції, повідомляє агентство dpa.

Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) у четвер, 30 березня, після завершення триденних засідань виконавчої ради сказав, що рішення, ймовірно, ухвалять після літа, оскільки питання "дуже складне".

Відповідно до свого статуту, МОК запросить спортсменів на змагання в Парижі за рік до церемонії відкриття, яка запланована на 26 липня 2024 року.

Читайте також: Глава Міжнародного олімпійського комітету: Участь росіян у спорті "працює"

Бах назвав критику МОК "жалюгідною"

Водночас Бах назвав "жалюгідною" критику з боку європейських урядів спроб повернути російських і білоруських спортсменів до світового спорту перед Олімпіадою-2024, пише Associated Press.

За його словами, ці уряди, серед яких і уряд його рідної країни - Німеччини, мають "подвійні стандарти", зосереджуючись на спортсменах із країн, які беруть участь лише в одній із приблизно 70 воєн і збройних конфліктів, що тривають у світі.

Раніше МОК рекомендував дозволити атлетам із Росії та Білорусі повернутися до змагань в нейтральному статусі за низки умов. Одна з них - вони не повинні працювати за контрактом з російськими чи білоруськими військовими. Сьогодні Бах уточнив, що це правило не має стосуватися тих, хто відслужив один рік обов'язкової служби.

Читайте також:"День ганьби": критика рекомендацій МОК щодо атлетів з РФ і Білорусі 

Коаліція за скасування рекомендацій МОК

Рекомендації МОК міжнародним федераціям з окремих видів спорту, які стосуються міжнародних змагань, але не Олімпійських ігор, викликали шквал критики у світі.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав їх ганебними і додав, що Польща створить коаліцію країн, аби вимагати скасування рекомендацій МОК.

Україна вже заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо до неї допустять росіян і білорусів.

Українські атлети гинуть, російські - їдуть на Олімпіаду?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Російські спортсмени, які виступали під нейтральним прапором у Токіо

Наскільки "нейтральними" можуть бути російські спортсмени?

Наскільки "нейтральними" можуть бути російські спортсмени?

МОК вважає, що спортсмени з Росії повинні мати можливість брати участь в Олімпійських іграх як "нейтральні" атлети. Але російський професійний спорт тісно пов'язаний з урядом, і відокремлення навряд чи можливе.
Спорт17 березня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Києво-Печерська Лавра

Уряд повернув управління майном Лаври державі

Релігія2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Чи піде УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври?

Чи піде УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври?

Релігія13 год. тому14:52 хв.

Чому в Німеччині різко зросла дитяча злочинність

Чому в Німеччині різко зросла дитяча злочинність

Злочинність4 год. тому
Прапори України та Естонії у Таллінні

Чому Естонії в ЄС висувають претензії через допомогу Україні

Чому Естонії в ЄС висувають претензії через допомогу Україні

Політика8 год. тому
Канцлер Олаф Шольц представляє у Бундестазі результати стратегічних консультацій коаліції

Про що домовилася правляча коаліція Німеччини

Про що домовилася правляча коаліція Німеччини

Політика8 год. тому
external

Як дружина викрала з російського полону пораненого чоловіка

Як дружина викрала з російського полону пораненого чоловіка

Конфлікти9 год. тому03:24 хв.
external

Літаючий госпіталь: як поранених бійців ЗСУ вивозять в ЄС

Літаючий госпіталь: як поранених бійців ЗСУ вивозять в ЄС

Суспільство12 год. тому03:19 хв.
На головну сторінку