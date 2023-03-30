Олімпійські кільця у ПарижіФото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance
СпортСвіт
МОК визначиться щодо участі РФ і Білорусі в Олімпіаді влітку
Дар'я Нинько
32 хв. тому
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах каже, що рішення щодо участі РФ і Білорусі на Олімпіаді ухвалять після літа, оскільки питання "дуже складне".
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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не ухвалюватиме рішення щодо участі атлетів з Росії та Білорусі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, доки офіційно не запросить в липні спортсменів з усього світу до Франції, повідомляє агентство dpa.
Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) у четвер, 30 березня, після завершення триденних засідань виконавчої ради сказав, що рішення, ймовірно, ухвалять після літа, оскільки питання "дуже складне".
Відповідно до свого статуту, МОК запросить спортсменів на змагання в Парижі за рік до церемонії відкриття, яка запланована на 26 липня 2024 року.
Водночас Бах назвав "жалюгідною" критику з боку європейських урядів спроб повернути російських і білоруських спортсменів до світового спорту перед Олімпіадою-2024, пише Associated Press.
За його словами, ці уряди, серед яких і уряд його рідної країни - Німеччини, мають "подвійні стандарти", зосереджуючись на спортсменах із країн, які беруть участь лише в одній із приблизно 70 воєн і збройних конфліктів, що тривають у світі.