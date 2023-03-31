Україна бойкотуватиме змагання за участю росіян

Українці братимуть участь лише в тих змаганнях, де не буде російських і білоруських спортсменів, розпорядився Кабмін.
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Українським спортсменам заборонено брати участь у змаганнях, до яких допустять атлетів з Росії або Білорусі. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону ввечері четверга, 30 березня, міністр Кабміну Олег Немчінов.
За його словами, це протокольне рішення запропонував міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт. Воно поширюється на всі змагання, включно з відбірковими турнірами до літніх Олімпійських ігор, що відбудуться 2024 року в Парижі. Немчінов додав, що участь представників українських федерацій у змаганнях, де представлені росіяни та білоруси, може загрожувати федераціям позбавленням статусу національних.
28 березня після чотиримісячних консультацій виконком МОК, відклавши ухвалення рішення щодо Олімпіади-2024 у Парижі, рекомендував міжнародним федераціям допускати до стартів російських і білоруських спортсменів, які не підтримували війну, як нейтральних атлетів.
МОК також порадив не допускати на змагання спортсменів, які мають зв'язки з російською або білоруською армією, із силовими структурами та органами безпеки цих країн. Водночас багато провідних російських спортсменів виступають за ЦСКА, "Динамо" і є офіцерами Збройних сил, МВС або Росгвардії.