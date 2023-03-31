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Українські спортсмени на Іграх в Пекіні Фото: DAVID W CERNY/REUTERS
СпортУкраїна

Україна бойкотуватиме змагання за участю росіян

Анастасія Шепелева | Жан Рофе
44 хв. тому

Українці братимуть участь лише в тих змаганнях, де не буде російських і білоруських спортсменів, розпорядився Кабмін.

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Українським спортсменам заборонено брати участь у змаганнях, до яких допустять атлетів з Росії або Білорусі. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону ввечері четверга, 30 березня, міністр Кабміну Олег Немчінов.

За його словами, це протокольне рішення запропонував міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт. Воно поширюється на всі змагання, включно з відбірковими турнірами до літніх Олімпійських ігор, що відбудуться 2024 року в Парижі. Немчінов додав, що участь представників українських федерацій у змаганнях, де представлені росіяни та білоруси, може загрожувати федераціям позбавленням статусу національних.

Відповідь Києва на рекомендації МОК

Постанова уряду стала відповіддю на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо участі в змаганнях атлетів із Росії та Білорусі.

28 березня після чотиримісячних консультацій виконком МОК, відклавши ухвалення рішення щодо Олімпіади-2024 у Парижі, рекомендував міжнародним федераціям допускати до стартів російських і білоруських спортсменів, які не підтримували війну, як нейтральних атлетів.

Президент МОК Томас Бах (Tomas Bach) вказав водночас, що команди з Росії та Білорусі не можуть розглядатися як учасники міжнародних змагань. Рекомендація про допуск стосується лише тих, хто змагається в індивідуальних видах спорту.

МОК також порадив не допускати на змагання спортсменів, які мають зв'язки з російською або білоруською армією, із силовими структурами та органами безпеки цих країн. Водночас багато провідних російських спортсменів виступають за ЦСКА, "Динамо" і є офіцерами Збройних сил, МВС або Росгвардії.

Читайте також: "День ганьби": критика рекомендацій МОК щодо атлетів з РФ і Білорусі

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